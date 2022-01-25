Англия

За Луисом Диасом из «Порту» выстроилась очередь. Ранее игроком интересовались «Атлетико» и «Дортмунд». Сейчас к ним добавился «МЮ». (O Jogo)

Ad

Фабрицио Романо разузнал, что «Кристал Пэлас» и «Валенсия» хотят арендовать у «МЮ» Донни ван де Бека. Нидерландец хочет играть, а Ральф Рангник не стремится внедрять его в состав.

Чемпионат Англии Шорт-лист тренеров «МЮ»: Почеттино, Тен Хаг, Энрике и Лопетеги ЧАС НАЗАД

Донни ван де Бек Фото: Getty Images

«Тоттенхэм» сосредоточен на трех сделках, сообщил Романо. Помимо приобретения Адама Траоре, «шпоры» обсуждают с «Фиорентиной» переход Софьяна Амрабата. Марокканец может прийти на место Танги Ндомбеле, которого английский клуб хочет отправить в «ПСЖ».

Жоржиньо Вейналдум разочарован своим положением в «ПСЖ» и хочет вернуться в АПЛ. ESPN пишет об интересе к голландцу со стороны «Арсенала». «ПСЖ» не хочет терять Вейналдума в середине сезона, но удерживать игрока силой не собирается.

London Evening Standard опубликовал шорт-лист из желанных форвардов «Арсенала». Заполучить Душана Влаховича, похоже, не получится, поэтому в список Б вошли: Александр Исак («Реал Сосьедад»), Джонатан Давид («Лилль») и Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»).

Александр Исак, сборная Швеции Фото: Getty Images

Нападающий ПСВ Коди Гакпо интересен «Манчестер Сити» и «Ливерпулю». По данным Voetbal International, 22-летний форвард уже провел переговоры с англичанами. Еще за ним следит «Бавария», но существует вероятность, при которой Коди продлит контракт.

Football London сообщает, что Бернд Лено хочет покинуть «Арсенал» уже зимой. Немец проиграл конкуренцию Аарону Рэмсдейлу и склоняется к аренде в «Ньюкасл».

А еще в Англии:

Журналист Майк Магрет написал, что «Бёрнли» близок к шикарной покупке – в клуб приедет полузащитник загребского «Динамо» и сборной Хорватии Мислав Оршич.

Football Insider уверен, что «Астон Вилла» по-прежнему заинтересована в приглашении Джо Гомеса. Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» не собирается отпускать защитника до лета.

«МЮ» активизировался в поисках нового главного тренера: по информации The Athletic, в шорт-лист манкунианцев входят Маурисио Почеттино, Эрик Тен Хаг, Хулен Лопетеги и Луис Энрике.

«Ньюкасл» судорожно ищет усиление. По данным Mirror, «сорокам» интересны Джесси Лингард и Ив Буссума из «Брайтона». А Telegraph добавляет о желании взять в аренду Деле Алли.

Испания

Антони Марсьяль прибыл в Севилью, чтобы завершить аренду из «МЮ». Андалусийцы полностью покроют зарплату форварда.

AS поведал, что «Атлетико» договорился с защитником сборной Мозамбика Рейнилдо Мандавой о переходе следующим летом из «Лилля» на правах свободного агента. Мадридцы хотели забрать парня в январе, но решили сэкономить два млн евро и дождаться лета.

Журналист Кристиан Фальке сообщил, что «Барселона» рассчитывает заключить предварительное соглашение с Никласом Зюле, который уже точно покинет «Баварию» летом.

Защитник «Аякса» Николас Тальяфико очень хочет перейти в «Барселону», и клубы активно работают над трансфером. Главный тренер амстердамцев Эрик тен Хаг не хочет отпускать 29-летнего аргентинца, написал Mundo Deportivo.

По информации Sport, «Барселона» все еще заинтересована в Альваро Морате. Теперь это выглядит не так уж нереально, ведь в Турин почти приехал Душан Влахович.

Альваро Мората, Испания, Евро-2020 Фото: Getty Images

El Chiringuito TV утверждает, что капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта летом станет бесплатным агентом и подпишет трехлетний контракт с «Барселоной». Каталонцы готовы сделать предложение по схеме 3+1, тогда как «синие» – лишь 2+1.

Рональд Араухо пока не собирается продлевать контракт с «Барселоной», сообщает Sport. Защитник, которым интересовался «Реал», недоволен условиями клуба: он рассчитывает, что каталонцы повысят ему зарплату.

Нападающий «Эльче» Лукас Бое интересен «Атлетико» – мадридцы видят в нем замену Луису Суаресу. Ранее сообщалось, что аргентинца хочет «Барселона», а сумма отступных за форварда составляет 25 млн евро.

Италия

«Ювентус» и «Фиорентина» устно договорились о трансфере Душана Влаховича. «Бьянконери» готовы заплатить за серба 75 млн евро, и «фиалок» устраивает такая сумма. Сейчас представители туринцев общаются с самим футболистом и его окружением, сообщил Романо.

Душан Влахович Фото: Getty Images

«Фиорентина» уже подыскивает замену сербу – «фиалки» хотят одного из лучших нападающих Швейцарии, 23-летнего Артура Кабрала, которым ранее интересовались клубы из России. По информации Фабрицио Романо, итальянцы предлагают «Базелю» за игрока 14+2 млн евро.

«Интер» ведет переговоры с «Аталантой» о покупке левого защитника Робина Госенса. Transfermarkt оценивает немца в 35 млн евро, на него также претендует «Ньюкасл», который хочет всех подряд.

«Ювентус» предложил новый контракт Даниэле Ругани, сообщает Николо Скира. Новое соглашение будет рассчитано до 2027 года, а зарплата защитника составит 3,5 млн евро в год.

Tuttomercatoweb рассказал, что «Венеция» планирует усилить атаку форвардом «Спартака» Эсекиэлем Понсе. Правда, технический директор «Венеции» Паоло Поджи в беседе с «СЭ» полностью опроверг слухи.

По данным Football Italia, «Милан» планирует арендовать у «Арсенала» Пьер-Эмерика Обамеянга.

Пьер-Эмерик Обамеянг Фото: Getty Images

А еще в Италии:

«Дженоа» арендовала у «Аталанты» нападающего Роберто Пикколи.

Сидни ван Хойдонк перешел из «Болоньи» в «Херенвен» на правах аренды.

«Удинезе» до лета арендует 18-летнего полузащитника ирландского «Сент-Патрикс Атлетик» Джеймса Абанкву.

«Салернитана» близка к подписанию контракта с Диего Костой, пишет Никола Скира.

Германия

По данным Goal, «Бавария» хочет заменить Никласа Зюле Андреасом Кристенсеном, который в июне покинет «Челси».

Защитник «Штутгарта» Марк-Оливер Кемпф перешел в «Герту», сообщает официальный сайт берлинского клуба. Контракт рассчитан до 2026 года, детали сделки между клубами остаются неизвестными.

Россия

«Зенит» объявил о переходе защитника «Урала» Арсена Адамова. Контракт с 22-летним футболистом заключен до конца сезона-2025/26. «РБ Спорт» выяснил, что «Зенит» заплатит за Адамова пять млн евро. «Урал» заработает на продаже игрока, которого взял год назад у «Ахмата» за 55 тысяч евро, в 100 раз больше выплаченной суммы.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб сделал защитнику Ярославу Ракицкому предложение о продлении контракта и ждет его решения.

Журналист Jornal O Dia Вене Касагранде написал, что «Зенит» заплатит за нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто свыше 20 млн евро, при этом президент бразильского клуба заявил, что футболист согласился остаться на родине до лета.

«Краснодар» был заинтересован и даже сделал «Фиорентине» предложение по защитнику Игору Жулио, но «фиалки» отказались продать 23-летнего футболиста. Впрочем, Viola News утверждает, что позиция итальянского клуба может измениться.

«Сочи» только что объявил о переходе нападающего «Спартака» Георгия Мелкадзе. В новом клубе футболист выбрал 9-й номер, срок контракта не сообщается.

«Спартак» договорился с «Фейенордом» об аренде Йорита Хендрикса – голландец вернется на родину, сообщает AD.

А еще в России:

«Матч ТВ» написал, что «Ростов» согласовал с чешской «Сигмой» трансфер нападающего Егора Голенкова. 22-летний футболист подпишет с дончанами контракт на 4 года.

«Краснодар» расторг контракт с Дмитрием Стоцким.

Франция

Get French Football News написал, что Килиан Мбаппе сообщит «Реалу» и «ПСЖ» о своем будущем сразу после матчей 1/8 Лиги чемпионов, где команды сойдутся друг против друга.

Килиан Мбаппе, «ПСЖ» Фото: Getty Images

«Венеция» хочет арендовать у «ПСЖ» защитника Колина Дагба. У 23-летнего француза нет места в составе парижан, поэтому аренда в Италию, кажется, неплохой вариант для него.

А еще в мире:

«Аякс» рассматривает защитника «Бока Хуниорс» Франка Фабра в качестве замены мечтающему о «Барселоне» Николасу Тальяфико, информирует ESPN.

«Рух» объявил о трансфере экс-игрока юниорской сборной Франции Фредди Плюмана. Львовский клуб арендовал вингера на полтора года у «Самсунспора».

Саудовский «Аль-Хиляль» заявил о расторжении контракта с нападающим Бафетимби Гомисом. Экс-форвард «Лиона», «Марселя» и «Галатасарая» провел за клуб в этом сезоне 19 матчей и забил 9 мячей.

«Порту» арендовал у «Пасуш де Феррейра» полузащитника Стивена Эуштакиу. 25-летний канадец отыграет за «драконов» до конца сезона.

Перенесший остановку сердца Кристиан Эриксен тренируется с резервом «Аякса».

Чемпионат Италии Фаны «Фиорентины» угрожают Влаховичу смертью из-за «Юве» 7 ЧАСОВ НАЗАД