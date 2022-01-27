Англия

«Эвертон» всерьез хочет взять Френки Лэмпарда главным тренером. The Independent опубликовал инсайд, что легендарный футболист «Челси» понравился боссам «ирисок» во время собеседования.

Ad

«МЮ» сделал Деклана Райса приоритетной целью на лето. «Вест Хэм» запросит за полузащитника как минимум 120 млн евро, сообщает Manchester Evening News.

Чемпионат Испании Лапорта введет лимит зарплат в «Барселоне» 4 ЧАСА НАЗАД

Деклан Райс, Англия Фото: Getty Images

«Ньюкасл» хочет забрать Джесси Лингарда в аренду до конца сезона. «Юнайтед» готовы пойти на сделку при условии, что аренда будет стоить 3 млн евро, а еще «сороки» заплатят 14,4 млн евро сверху, если останутся в АПЛ. Суммарно «Ньюкасл» обеднеет более чем на 18 млн евро

«Красные дьяволы» отпустили Амада Диалло в аренду до конца сезона. Новым клубом игрока станет «Рейнджерс». Арендное соглашение не предусматривает опции выкупа.

«Арсенал» подыскивает полузащитника. По информации Фабрицио Романо, «канонирам» по-прежнему интересны Дуглас Луис из «Астон Виллы» и Артур из «Ювентуса».

Артур, «Ювентус» Фото: Other Agency

А еще в Англии:

Игрок загребского «Динамо» Оршич близок к «Бёрнли». Цена вопроса – 8 млн евро.

«Лион» все-таки решил продать Бруно Гимарайнша «Ньюкаслу», уверен Фабрицио Романо.

Испания

«Атлетико» ищет новичка на позицию девятки. В числе вариантов рассматриваются Роберт Левандовский и Жерар Морено, написал журналист COPE Хуан Гато.

Роберт Левандовский Фото: Getty Images

«Барса» наконец приобрела столь желаемого Хави вингера. По информации The Athletic, Адама Траоре в пятницу пройдет медосмотр для. Воспитанник каталонцев присоединится к команде на правах аренды с опцией выкупа за 30-35 млн евро.

Кроме того, «Барса» хочет Морату, и это желание взаимно. Но «Атлетико», обладающий правами на игрока, не хочет отпускать его в очередную аренду. Помимо этого, «сине-гранатовые» не смогут зарегистрировать игрока, если не продадут кого-то.

А продать можно Усмана Дембеле. По данным Cadena SER, «Барса» попросила француза покинуть клуб, учитывая сложившуюся ситуацию. Игрок хочет остаться в Каталонии, но его агент Мусса Сиссоко все же подыскивает новую команду для Усмана. Ей может стать «ПСЖ».

Усман Дембеле, «Барселона» Фото: Getty Images

«Реал» присматривается к полузащитнику «Монако» Орельену Тчуамени. По данным Marca, «бланкос» уже вели переговоры с окружением игрока. Ожидается, что новичок сможет заменить Каземиро в Мадриде, хотя на эту же позицию претендует юный Эдуардо Камавинга.

А еще в Испании:

Даниэль Васс перешел в «Атлетико» за 2,5 млн евро.

В «Севилью» может перейти защитник «Фейенорда» Маркос Сенеси.

«Валенсия» ведет переговоры с «Миланом» о трансфере Самуэля Кастильехо. Пиоли не рассчитывает на футболиста.

Италия

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук так и не ушел в «Дженоа», но зато привлек внимание «Лацио», сообщает Il Messaggero. Правда, позже слухи опроверг генеральный директор «Аталанты» Антонио Перкасси. Ранее спортивный директор «Лацио» назвал информацию о переходе россиянина в римский клуб «фейком».

Алексей Миранчук, «Аталанта» Фото: Getty Images

«Наполи» не намерен продавать Виктора Осимхена, сообщил Фабрицио Романо. «Арсенал» и «Ньюкасл» не оставляют попыток переманить форварда.

Нападающий «Монако» Пьетро Пеллегри вернулся в Италию в полугодичную аренду в «Торино».

Никола Скира поделился инсайдом, что Робин Госенс подписал контракт с «Интером» до 2026 года. Зарплата футболиста составит 2,5 млн евро в год без учета бонусов, сумма потенциального трансфера – 25 млн евро.

Робин Госенс, сборная Германии Фото: Getty Images

«Ювентус» может вернуть полузащитника «Челси» Джорджиньо в Серию А. По информации La Gazzetta dello Sport, туринцы уже изучают возможность подписания чемпиона Европы летом. Клуб уже контактировал с окружением игрока.

Также «Юве» предложил полузащитнику Деяну Кулусевски уйти в аренду в «Милан». Об этом сообщает Calciomercato.

Украинец Артем Довбик может перейти в «Торино», сообщает TMW. В этом сезоне нападающий набрал 19 результативных баллов в 18 матчах за «Днепр-1». Туринцы видят в украинце потенциальную замену Андреа Белотти.

Артем Довбик, Швеция – Украина, Евро-2020 Фото: Getty Images

А еще:

Марко Лазетич официально перешел в «Милан» из «Црвены Звезды».

Уругваец Наитан Нандес может уйти из «Кальяри» в «Ювентус» в аренду с правом выкупа. Он может стать заменой Бентанкуру.

Шевченко не будет главным тренером сборной Польши. Он не расторг контракт с «Дженоа».

Россия

Азмун может уехать в «Байер» этой зимой, в «Зените» его сменит Юри Альберто, сообщает Kicker. Сергей Семак считает, что у форварда больше нет мотивации для выступления за питерский клуб. «Зенит» готов отдать иранца в Германию прямо сейчас да небольшую сумму. По информации Sport24, Азмун уже покинул командный чат «Зенита».

Сердар Азмун, «Зенит» Фото: Getty Images

Параллельно «Интернасьонал» согласился отпустить Юри Альберто в это трансферное окно, сообщает Sport24. 20-летний форвард подпишет контракт на пять лет.

Интерес «Кристал Пэлас» к полузащитнику «Динамо» Даниилу Фомину опроверг агент игрока Александр Маньяков: «У Фомина контракт с «Динамо». Информация об интересе «Кристал Пэлас» – слухи, о которых некорректно говорить. Переговоры не ведутся».

«Спартак» хочет за Эсекиэля Понсе 10-12 млн евро. Если за аргентинца предложат меньше, то форвард не будет продан, сообщает Metaratings.

По информации Football London, Тино Анджорин не вернется в «Локо» из-за ухода Ральфа Рангника. 20-летнего англичанина до конца трансферного окна хочет забрать «Саутгемптон». Переговоры уже ведутся.

Фаустино Анджорин Фото: Getty Images

Kicker сообщил, что «Зенит» подыскивает центрального защитника в Бундеслиге. Это может быть связано с возможным уходом из команды украинца Ярослава Ракицкого.

А еще в России:

ЦСКА интересны вингер «Сантоса» Мариньо Сантос и форвард мексиканской «Гвадалахары» Хосе Масиас. Чалов может уехать во французский «Брест».

Арсен Адамов официально подписал контракт с «Зенитом».

Чемпионат Англии «Роналду посмеялся, а потом забанил нас». Что не так с Transfermarkt 6 ЧАСОВ НАЗАД