Во-первых, утка в контексте новостей – клише. Это слово повторяют на автомате, будто штампуют, не задумываясь, откуда оно появилось. Сейчас лучше говорить фейк – в этом куда больше смысла в плане словообразования: сразу понятно, что речь о подделке. Если вскипели патриотические чувства и заклокотала обида за русский язык – очень зря: новостная утка тоже прилетела из-за бугра.

Существуют десятки версий возникновения термина. Логичнее звучат пара немецких объяснялок. Они довольно скучные, но если вы их прочитаете, то получите в награду еще две упоротые версии от французов и бельгийцев.

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Занудные германцы уверяют, что газетная утка впервые возникла у них в XVII веке. Якобы сенсационные новости, у которых нет подтверждения, помечали буквами NT – аббревиатура от латинского Non Testaur – не проверено. А NT созвучно с немецким словом ente – утка.

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Гусь на «Уимблдоне» Фото: Instagram

Еще в Германии связывают возникновение штампа со знаменитым богословом, переводчиком и создателем немецкого литературного языка Мартином Лютером. Братья Гримм уверяли, что Лютер якобы использовал словосочетание «голубые утки» как метафору заблуждения или потери веры.

А немецкий филолог Георг Бюхман предполагал, что слово пошло от термина Lugenda (Luge – ложь), которым Лютер описал чудеса святого Франциска. Словечко подхватили другие писатели, в том числе Кристиан Ройтер, который в 1696-м переделал его в Luge-ente – Ложь-утка. Это слово перекочевало во Францию, а оттуда в XVIII – XIX вв, когда русская богема и знать помешались на всем французском, вошло в Россию.

Правда, у французов есть свое объяснение термина. Якобы в 1776 году местная «Земледельческая газета» опубликовала статью с гениальным лайфхаком по ловле уток. Нужно было всего лишь отмочить в слабительном желудь, привязать его к веревке и бросить в пруд. Утка съедала приманку, но благодаря слабительному желудь с веревкой быстро выходил с обратной стороны, и его съедала другая утка. В итоге какой-то гражданин насадил на тесемку 20 уток, которые чуть не уволокли его в небеса.

Утка Фото: Eurosport

Бельгийцы тоже любили строчить бред об птицах в газеты. Брюссельский журналист XIX века Роберт Корнелиссен решил проверить уровень легковерности публики и написал заметку о том, как ученый купил 20 уток. Он приказал нарубить в фарш одну утку и скормить ее другой. А потом нарубить вторую и скормить третьей. В результате вышло, что последняя утка съела 19 предыдущих.

Серьезные и нелепые версии происхождения термина наглядно показывают саму механику работы фейков. Нам было бы намного прикольнее, если бы оказался правдой бред французских и бельгийских петросянов, а не скучное объяснение с какими-то богословами. Утка так и работает: она дает ту информацию, которую аудитория хочет услышать, даже если это свежевыжатая чушь.

Fake-news стало словом года в 2017-м по версии британского издательства HarperCollins, выпускающего толковый словарь английского языка Collins English Dictionary. Это произошло благодаря гибридной войне и усилиям Дональда Трампа, который так называл все негативные публикации о себе. Использование словосочетания fake news в тот год выросло на 365%. А фейки в новостях и стали реальным инструментом борьбы, который существенно влияет на расклад сил. Но в футболе утки рулили процессами задолго до республиканского рыжика.

Дональд Трамп Фото: Getty Images

Раффаэле Пило – глава статистического агентства CIES Football Observatory из Швейцарии, которое исследует стоимость футболистов – рассказал BBC, что у всех участников трансферных сделок есть мотивация плодить слухи и утки: «Это указывает на то, что игрок вышел на рынок, или оказывает давление на клуб-покупателя, если есть переговоры».

Даже сами игроки намеренно провоцируют утки в соцсетях: отписываются от одноклубников и фолловят будущих партнеров, ставят лайки под чужими острыми заявлениями, жалуются на взломы своих аккаунтов, меняют аватарки с клубной формой.

Например, перед переходом в «ПСЖ» Мбаппе заменил обои в твиттере: поставил фотку, где он бежит на фоне баннера со словом «Бесценно». Об этом написали все медиа – типа, на что это Черепашка намекает? В том июле количество упоминаний Килиана в твиттере дошло до 800 тысяч. Даже если никаких планов на переход нет, такой уровень интереса подтолкнет грандов к трансферу – сейчас паблисити и коммерция намного важнее спортивных результатов.

Утки и слухи – важный элемент борьбы на трансферном рынке. Они и составляют все громкие трансферные саги: переход Неймара в «ПСЖ», Гризманна – в «Барселону», Мбаппе – в «Реал». При этом половина новостей начинается со слов: «Player_name сообщил окружению, что…» Даже противостояние Усмана Дембеле и «Барселоны» выстроено на сливах и утках.

Усман Дембеле Фото: Getty Images

Если рисовать картину исключительно на новостях, достоверность которых невозможно проверить, ситуация у Дембеле следующая. Усман требует пятилетний контракт на 40 млн в год, подъемные в 30 мультов, либо он уйдет летом бесплатно. При этом он обещал Хави остаться в клубе. Но агент говорит, что тренер засадит его клиента в запасе до конца контракта, если Усман не подпишет новый. Хави продолжает ставить Усмана. А параллельно появляются новости о том, что «Барса» хотела бы продать Дембеле за 20 млн евро, но тот сам не хочет уходить сейчас и требует жирный контракт, иначе он опять-таки бесплатно уйдет летом. Что из этого правда – разобраться нереально. Но читать утки и осуждать все стороны очень интересно. А тем временем действующие лица решают свои задачи.

Слухи могут влиять на рынок и с помощью букмекеров. В июне 2017-го некий Лиам написал в твиттер авторитетной букмекерской компании Sky Bet: полушутя попросил добавить в список кандидатов на пост тренера «Лидса» Фернандо Йерро. Sky Bet согласилась и дала коэффициент на сделку 33/1, хотя не было ни одного факта, который связывал экс-звезду «Реала» и английский клуб.

Но когда имя Йерро появилось в списке кандидатов, игроки постепенно начали ставить на знаменитость. Чем больше ставили на Фернандо, тем меньше становился кэф, который в итоге дошел до 2/1. Некоторые медиа начали рассматривать испанца как реального кандидата и даже фаворита – ведь так говорят букмекеры, а у них всегда свои источники. В результате «Лидс» принял Томас Кристиансен, а с Йерро даже переговоров не было.

Лучшая история, которая идеально демонстрирует работу трансферных уток, случилась в 2009 году. Старинная и уважаемая английская The Times выкатила список 50 восходящих звезд мирового футбола. На 30-м месте оказался 16-летний молдаванин Масал Бугдув. «Лучший молдавский нападающий, которым интересуется лондонский «Арсенал» и другие топ-клубы», – написали в The Times.

Арсен Венгер Фото: Getty Images

На сайте BBC появилось интервью Масала со ссылкой на АР. Молдаванин рассуждал о предстоящем ему матче за сборную против Люксембурга и грустил, что переход в «Арсенал» сорвался из-за проблем с разрешением на работу в Англии. При этом на сайте АР никакого упоминания об интервью и самом футболисте не было.

В Молдавии тоже чесали головы: Бугдув никогда не играл за «Олимпию» и другие молдавские клубы, и в якобы дебютном матче за сборную против Армении его тоже не было.

Оказалось, что Масала Бугдува выдумал фанат «Арсенала» из Ирландии и журналист по имени Деклан Варли. Во время летнего трансферного окна в 2007-м он часами изучал ленты в поисках новостей о любимом клубе. Они состояли в основном из увлекательных трансферных слухов – из-за межсезонки других новостей просто не было. Варли очень взбесился, когда ничего из прочитанного (особенно переход Месси в «Арсенал») не произошло. Это подтолкнуло мужчину на эксперимент.

Летом 2008-го он выдумал перспективного 16-летнего молдаванина и назвал его в честь рассказа детского писателя Падраика О`Коннора – M’asal Beag Dubh, Масал Бугдув. Это переводится с ирландского как «Мой маленький черный осел». Мужчина создал статью на Википедии, неделями постил в твиттер слухи о Масале, интересе топ-клубов, выдуманные интервью со ссылкой на AP, размусолил сагу о разрешении на работу в Англии. Большинство сообщений Варли распространял сам, но потом заметил, как настоящие медиа подхватили историю и она зажила своей жизнью.

Микель Артета, «Арсенал» Фото: Getty Images

Когда обман вскрылся, The Times и Goal, писавшие про выдуманного гения, извинились перед читателями. А Варли так и не вычислили до тех пор, пока он в 2017-м не признался сам.

В этом и есть суть уток: всем плевать, правда это или нет, если фейки дают аудитории то, что она хочет. Ведь нам важнее не холодный факт, а наиболее привлекательная версия истины.

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