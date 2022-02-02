Депутат Государственной думы Светлана Журова дала интервью Eurosport.ru. В частности, она рассказала об отношении к российским представителям бизнеса, вкладывающим деньги в зарубежные футбольные клубы.
– Как вы относитесь к российским бизнесменам, кто развивает зарубежные футбольные клубы?
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– Вот это тоже такой вопрос, честно говоря, палка о двух концах. Отчасти футбол для меня, как я понимаю, в том числе и бизнес. Как бы обвинять человека, когда он свои деньги вкладывает в бизнес, чтобы дальше заработать, было бы крайне странно: «Ой-ой, нельзя. Это непатриотично». Возможно, он эти деньги тоже и за границей заработал на каких-то проектах. Он может сказать: «Вот я купил футбольный клуб, а я заработал деньги за рубежом и эти зарубежные деньги потратил на зарубежный клуб». Как ты тут его упрекнешь?
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