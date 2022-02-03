Игрок сборной Американского Самоа и высокая самооценка – понятия из параллельных вселенных. Вот несколько фактов, после которых парни Карпина покажутся мстителями Marvel.

Первую официальную победу самоанцы отпраздновали в 1983-м – следующего успеха ждали 28 лет (2011). В 2001-м островитяне проиграли Австралии 0:31 – один лишь Арчи Томпсон нашвырял 13 мячей. Однажды команда не забивала четыре года (2007-2011). Самая длинная серия без поражений – два матча. Лучший бомбардир в истории страны Рамин Отт забил три мяча.

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В 2011-м в Американское Самоа (еще есть просто Самоа, независимая от США страна) занесло американского тренера голландского происхождения Томаса Ронгена. Он провел всю карьеру в 70-80-х в американских клубах, которые сейчас уже даже не существуют. А после тренировал в MLS «Ди Си Юнайтед» и «Чивас», а также сборную США до 20 лет.

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Узнав, что худшая сборная в рейтинге ФИФА, не побеждавшая 28 лет, хочет нанять его с целью выйти на чемпионат мира-2014, Томас улыбнулся и сказал: «Ну конечно, давайте». И подписал контракт.

Когда Ронген приехал в новый офис, у него упала челюсть: несколько крупных деревень со столицей населяли 50 тысяч человек. Повсюду грязь, куры и разруха.

«Это кучка любителей, которые очень любят футбол. Они не получают никаких денег. Они не получают 150 000 фунтов стерлингов, как Уэйн Руни. У них есть лишь страсть к игре. За 10 лет эта команда не забила ни одного мяча. Поражение 0:4 воспринимали как победу», – рассказывал тренер в интервью BBC.

Когда о назначении и амбициозной задаче нового тренера узнали в Англии, режиссеры Майк Бретт и Стив Джеймисон решили снять документальный фильм о сборной Американского Самоа и ее тренере.

К удивлению режиссеров, в команде обнаружился футболист-трансгендер Джайя Саелуа – мужчина, который выглядит, как женщина.

Оказалось, что для Самоа это совершенно нормально, потому что у островитян не два, а три пола. Дело в их древней матриархальной культуре. Третий пол называется фаафафине. В традиционной самоанской семье гендерные роли четко разделены: мужчины зарабатывают деньги, режут скот, а женщины готовят еду, ухаживают за животными, воспитывают детей и заботятся о домашнем уюте. Таким образом, когда женских рук не хватает, чтобы охватить все занятия, новорожденного мальчика назначают девочкой.

Тренер Томас Ронген Фото: Getty Images

Такие люди выполняют обычно всю женскую работу по дому и, как правило, выходят замуж за другого мужчину. Очень редко бывают браки фаафафине с женщинами. Друг с другом – никогда. Фаафафине – это абсолютно нормальное явление в местном обществе, их никак не притесняют.

По разным данным, насчитывают от одной до трех тысяч фаафафине на Восточном и Западном Самоа, при том, что общее население обеих стран составляет около 190 000 человек. Примерно 500 фаафафине живет в самой большой диаспоре самоанцев в Новой Зеландии.

Джайя Саелуа – первый фаафафине в истории сборных Самоа. Саелуа начала заниматься футболом в 11 лет, а первым тренером фаафафине стал легенда сборной – вратарь Ники Салапу, который пропустил 31 мяч от Австралии. До прихода Ронгена Саелуа чаще выходила на замену, но при этом была капитаном в своем клубе. Но Томас разглядел талант в фаафафине и сделал основным защитником. Это решение стало историческим для всей страны.

23 ноября 2011 года в первом отборочном матче к чемпионату мира-2014 сборная Американского Самоа победила впервые за 28 лет, обыграв Тонга – 2:1. Джайя Саелуа сделала ассист на победный мяч, а на 90-й минуте спасла победу – вынесла мяч с линии пустых ворот. И все это перед камерой режиссеров-документалистов. После финального свистка Ронген в шутку сказал, что Саелуа – не лучший игрок, а лучшая женщина матча.

Легенда сборной Американского Самоа Джайя Саелуа Фото: Getty Images

В следующей встрече самоанцы повторили сенсацию, сыграв вничью с Островами Кука (1:1), и оказались в шаге от попадания во второй раунд отбора к чемпионату мира: в решающем третьем матче против соседей из Западного Самоа требовалась только победа. Джайя Саелуа была близка к тому, чтобы принести своим исторический успех, но попала в штангу. В результате ее команда проиграла и не прошла дальше.

Но работа, которую провел Томас Ронген изменила жизнь для самоанцев: впервые в истории их сборная, которая всегда считалась худшей командой планеты, поднялась в рейтинге ФИФА на 18 мест – с 204-го на 186-й. Достижение отмечала вся страна. А президент ФИФА Зепп Блаттер направил Саелуа поздравительное письмо, в котором признал Джайя первым футболистом-трансгендером в официальных матчах ФИФА.

В 2014-м к чемпионату мира Майк Бретт и Стив Джеймисон выпустили документалку Next Goal Wins («Следующий гол – победный»). Душераздирающая история тихоокеанских бедолаг восхитила зрителей по всему миру. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у фильма было 100% положительных отзывов от профессиональных критиков.

Большинство из них сошлось во мнении, что это один из лучших фильмов о футболе, который понравится не только фанатам игры, но и тем, кто ее ненавидит. Топовый британский критик Марк Кермод написал: «Неважно, нравится вам эта игра или нет (мне – нет), эта очаровательная и духоподъемная документалка заставит вас болеть за аутсайдеров и мечтать, чтобы все футболисты были настолько скромными, целеустремленными и просто напросто приличными людьми». Критик посмотрел фильм дважды и признался, что в первый раз плакал и молотил воздух руками, болея за Самоа.

Достаточно посмотреть трейлер фильма, чтобы вас снесла волна тепла и любви, которые излучают ребята из худшей сборной мира.

Док прокатился по фестивалям всего мира, получил несколько наград и номинаций, в том числе специальный приз жюри кинофестиваля в Абу-Даби и награду за лучший документальный фильм Британской независимой кинопремии.

Игровая экранизация оставалась вопросом времени. В 2019-м Variety сообщил, что один из топовых режиссеров Тайка Вайтити снимет полнометражный фильм «Следующий гол – победный» для Disney. Главную роль тренера Ронгена исполнит Майкл Фассбендер. Другую ведущую партию должен был исполнить Арми Хаммер, но его отстранили от проекта после обвинений в каннибализме. Съемки прошли на Гавайях в 2020-м, а релиз трагикомедии назначен на 2022 год – очевидно, к чемпионату мира в Катаре.

Возможно, фильм стоит увидеть другому футболисту, чья игра в последние годы уничтожит любую самооценку – Александру Кокорину. Ровно год назад Шура перешел в «Фиорентину» и оказался в кошмаре. Мы проследили, как менялось мнение тренеров «фиалок», одноклубников и итальянских звезд, вроде Франческо Тотти, Марко Матерацци и Луки Тони, о Кокоголе.

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