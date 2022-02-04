Россия и Украина не встречались в официальных турнирах больше 10 лет. Сборные наконец столкнулись в полуфинале футзального Евро во время очередного кризиса в отношениях. Но еще недавно страны тепло относились друг к другу, топ-клубы России и Украины даже разработали план единой Суперлиги, который забылся вместе с разгоранием военных конфликтов.

Когда и почему появился запрет?

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В 2014-м отношения между Россией и Украиной категорически испортились. Вооруженный конфликт на Донбассе, Евромайдан, смена правительства в Украине и аннексия Крыма разорвали отношения между еще недавно дружескими государствами и превратили их во врагов. Кризис отразился и на спорте: в марте 2014-го Кремль объявил Крым частью РФ, а четыре месяца спустя УЕФА запретил матчи между Россией и Украиной. Правило коснулось отборочных раундов, группового этапа и начальных этапов плей-офф всех турниров под эгидой европейской ассоциации. Запрет не распространился только на поздние раунды игр на выбывание, когда подстроиться под правило уже невозможно.

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Украинская сторона и еще несколько европейских стран требовали конкретных санкций для России: отнять лицензию УЕФА и право проведения чемпионата мира в 2018-м, но один из главных спонсоров организации – «Газпром», возможно, поэтому УЕФА не наказал РФС. В итоге главным пострадавшим оказался футбол в Крыму: команды с полуострова не могут участвовать ни в чемпионате России, ни в чемпионате Украины. Внутренняя лига курируется УЕФА, но у клубов нет права на участие в еврокубках. Плюс «Шахтер» уже несколько лет играет за пределами родного Донбасса, где до сих пор продолжаются военные действия.

Как пострадали футболисты

Украинцам не рекомендуется выступать в РПЛ, иначе они попрощаются со сборной. Так произошло с Евгением Селезневым, который в 2016-м перебрался в «Кубань». Место в национальной команде форвард вернул только после расторжения контракта с желто-зелеными. Ярослав Ракицкий повторил путь Селезнева: защитник с 2019-го рубится за «Зенит» и с тех пор не вызывается в сборную, хотя провел за нее 54 матча.

Ярослав Ракицкий, «Зенит» Фото: Getty Images

Летом 2021-го обсуждали возможность перехода в «Спартак» Андрея Ярмоленко как части сделки по Алексу Кралу, но агент вингера резко отреагировал на слухи. «Вариант с переходом Ярмоленко в российский клуб даже не может обсуждаться. Точка», – отрезал Вадим Шаблий. При этом сам Андрей родился в Санкт-Петербурге. Наверняка похожими результатами закончились бы слухи о русских футболистах в УПЛ, но такие мысли даже не генерируются.

При этом хватает украинских футболистов, которые успешно выступали в РПЛ. Еще до Ракицкого в «Зените» круто играл Анатолий Тимощук. Полузащитник провел в РПЛ ровно 100 матчей: выиграл Кубок УЕФА и уехал на повышение в «Баварию». После четырех лет в Германии Тимощук вернулся как раз в «Зенит». После завершения карьеры Анатолий стал тренером и пока работал только в Санкт-Петербурге. Украинец с 2017-го трудится в штабе петербуржцев. Он остается рекордсменом по матчам за сборную Украины – отыграл 144 матча. «Почему он сейчас работает в «Зените»? Думаю, это личная история. А насчет его патриотизма – критики он много уже получил. Лично знаю Толика и его отношение к Украине, считаю, что он – патриот Украины», – отзывался экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий.

Защитник Иван Ордец уже третий сезон выступает за «Динамо» и не жалеет о расставании со сборной Украины, за которую провел 12 игр. В клубе ему помогает присутствие Андрея Воронина. Один из сильнейших украинских футболистов в 21 веке с 2020-го работает в штабе москвичей. Обоим прилетает хейт с родины, но в РПЛ их все устраивает.

Андрей Воронин в «Ливерпуле» Фото: Getty Images

Критика за связь с Россией – типичная история для украинцев. Доставалось даже Андрею Шевченко, который в качестве тренера сборной давал интервью на русском. Особенно жестил защитник Богдан Бутко, которого в 2015-м арендовал «Амкар». «Хорошо, что поехал, пусть это и была Россия, для меня она враг. Но на тот момент я поехал именно за футболом, хотел вернуться на свой уровень. Сейчас не собираюсь в Россию ехать», – отжигал защитник.

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Каким был последний матч

Полуфинал мини-футбольного Евро – первая официальная встреча между Россией и Украиной с осени 2011, тогда «Зенит» и «Шахтер» играли в одной группе Лиги чемпионов. Матч в Украине закончился ничьей 2:2, а на «Петровском» питерцы выжали победу 1:0. В той игре за «горняков» сыграли четыре футболиста, которые позже рванули в РПЛ: упомянутые Селезнев и Ракицкий, а еще бразильцы Виллиан и Луис Адриано. Первый выскочил в «Анжи», второй – в «Спартаке». Тренер «Шахтера» Мирча Луческу тоже позже заехал в соседнюю лигу, где возглавил «Зенит».

Игра четвертого тура была ключевой для «горняков» в борьбе за плей-офф. Несмотря на мощный состав (украинских топов Александра Рыбку и Ракицкого дополняли топовые легионеры), после трех туров они набрали только два очка и растеклись на последней строчке группы G. После гостевой ничьей «Зенит» растерзал соперника дома, хотя и выиграл всего 1:0 – Николас Ломбертс воткнул головой с углового. На большее в нападении с Александром Бухаровым не хватило даже 19 ударов (девять в створ). «Шахтер» же за 90 минут всего раз выстрелил в рамку Вячеслава Малафеева, еще четыре попытки просвистели мимо.

Роман Широков и Дарио Срна, «Зенит» – «Шахтер» (2011-й) Фото: Getty Images

В итоге «Зенит» со второго места проскочил в плей-офф, где в 1/8 финала уступил «Бенфике» (3:2, 0:2). «Шахтер» занял четвертое место, но до запрета на матчи все же отомстил питерцам – в неофициальных матчах. В начале 2010-х топ-клубы РПЛ и «Газпром» задумались о создании Суперлиги между клубами РПЛ и УПЛ. Причем идею еще в 2007 году подкинул президент УЕФА Мишель Платини. Цель проекта оказалась такая же, как и у более поздней европейской Суперлиги, – увеличение доходов плюс отход от государственного финансирования.

«Российские клубы вкладывают в футбол огромные деньги, но без роста уровня внутренней конкуренции успеха в Лиге чемпионов не добиться. Объединенный чемпионат призван создать мощную лигу, которая составит конкуренцию клубам Испании, Англии, Италии, Франции и Германии», – считал Валерий Газзаев, генеральный директор оргкомитета объединенной лиги.

На реализацию плана повлиял конфликт между Россией и Украиной, но клубы все же успели провести два товарищеских турнира в поддержку Суперлиги. Летом 2013-го состоялся объединенный Суперкубок, в котором участвовали киевское «Динамо», «Шахтер», «Зенит» и «Спартак». Победа досталась киевлянам. А уже зимой 2014-го команды провели второй Суперкубок, только вместо «Динамо» в нем бился харьковский «Металлург». Местом проведения выбрали Израиль, ведь уже на тот момент проводить совместные матчи в Украине стало небезопасно. Первые два места забрали «Шахтер» и «Металлург». А еще раньше, во второй половине 2000-х, русские и украинские команды спаринговались в предсезонном Кубке Первого канала. Турнир с призовыми в два млн долларов проводился с 2006-го по 2008-й.

ЕДИНАЯ ЛИГА РУССКИХ И УКРАИНСКИХ ТОП-КЛУБОВ – ? Топ! Плохая идея

Организаторы проекта составили подробный план, который включал в себя единую Премьер-лигу и второй дивизион. Даже собрался оргкомитет турнира, проводили презентации Суперлиги, но из-за разразившегося конфликта идея загнулась. С тех пор отношения между странами стабильно ухудшались, и сейчас кризис достиг нового пика. В такой атмосфере пройдет первая за 11 лет официальная игра между Россией и Украиной, и не хотелось бы, чтобы она превратилась в политическую битву.

Россия и Украина встретятся в мини-футболе впервые за 14 лет. Здесь – вся инфа о предстоящем матче.

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