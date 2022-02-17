«Бетис» обыграл «Зенит» (3:2) в первом матче плей-офф Лиги Европы.
«Зенит» провально начал и пропустил два мяча за 18 минут, но перевернул ход игры и еще резче отыгрался. Питерцы всего за три минуты воткнули два мяча и завладели преимуществом. Артем Дзюба на 37-й минуте едва не вывел хозяев вперед, но его удар головой из-под перекладины вытащил вратарь. В конце тайма старания партнеров перечеркнули Михаил Кержаков и Ярослав Ракицкий: они ошиблись перед штрафной и привезли голевую атаку, которую завершил Андрес Гуардадо.
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Второй тайм выдался менее результативным. «Зенит» с самого начала захватил владение, но периодически пропускал острые контратаки. К середине тайма преимущество хозяев стало ощутимым. На 67-й минуте питерцы упустили убойный момент: Малком вывел Далера Кузяева на удар с правого угла вратарской, и полузащитник вонзил в перекладину. Далее команда Сергея Семака продолжила давить, но так и не сравняла счет.
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