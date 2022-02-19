Англия: Диас вонзил 1-й мяч за «Ливерпуль», Конте догоняет Пепе

Две трети матча «Ливерпуль» – «Норвич» оставили впечатление, что Клопп ошибся со стартовым составом – к 60-й минуте хозяева летели 0:1. Но сначала Мане вонзил волшебными боковыми ножницами с близкого расстояния, а затем Салах вывел «красных» вперед после голевого выноса от Алиссона. Мо стал 10-м футболистом, достигшим отметки в 150 голов за «Ливерпуль». Для этого египтянину потребовалось всего 233 матча – второй результат в истории клуба.

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В конце Луис Диас установил окончательный счет, элегантно перебросив голкипера после голевой от Хендерсона – 3:1. Но центральными фигурами встречи все же стали Мане и Салах – африканцы синхронно отличались в одном матче АПЛ уже 30 раз. Это лучший результат пары игроков в истории турнира.

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Луис Диас, «Ливерпуль» Фото: Getty Images

На «Этихаде» отгремел центральный матч тура. Кейн и Конте прихлопнули «Сити» в самом конце. Итальянец выиграл у испанца три матча из пяти. Похоже, у Пепа в АПЛ появился новый источник головной боли, помимо Клоппа.

Уже на первых минутах дебютным голом отличился Деян Кулусевски – швед прошил Канселу между ног после того, как Сон вынудил Эдерсона выброситься и оставить ворота. Но уже в последней трети тайма «Сити» отыгрался – после заброса Стерлинга и ошибки Льориса Гюндоган распечатал ворота «Тоттенхэма». На 59-й минуте включился Кейн – и вот уже 2:1. Снова Сон выступил в роли ассистента. Харри продолжил забивать – уже на 73-й они с Кулусевски организовали еще одно взятие ворот, которое было отменено ВАР.

Огниво в лучших традициях АПЛ началось на финише. Уже в компенсированные минуты «Сити» заработал пенальти, который уверенно реализовал Марез. Казалось, что перестрелка завершится ничьей. Но Кейн сказал последнее слово аж на 95-й. Этот гол стал вторым самым поздним голом в ворота «Манчестер Сити» в истории. Позже забивал только Майкл Оуэн в сентябре 2009-го.

Харри Кейн, «Тоттенхэм» Фото: Getty Images

Голевую выкатил Кулусевски. Троица Сон-Кулусевски-Кейн зарешала, «Тоттенхэм» увез три очка в Лондон. «Шпоры» стали лишь четвертой командой, сумевшей обыграть Гвардиолу в обоих кругах АПЛ одного сезона. До этого такое достижение покорялось «Челси» (в сезоне-2016/17), «МЮ» (в сезоне-2019/20) и «Вулверхэмптону» (в сезоне-2019/20).

А еще в Англии:

Доминатор Артета обыграл «Брентфорд» на «Эмирейтс» – 2:1. За «канониров» забили Смит-Роу и Сака, за гостей – Кристиан Нёргор. Первый мяч «Арсенала» оказался 600-м на «Эмирейтс». Команда дотянулась до этой отметки за 297 игр. Эриксен пока так и не дебютировал за «Брентфорд»

Зиеш спас «Челси» от ничьей на последних минутах в игре с «Пэлас». Лукаку за целый матч коснулся мяча семь раз, один из которых – в центральном круге при розыгрыше. Это самый низкий показатель с момента ведения статистики АПЛ (с сезона-2003/04).

Хаким Зиеш, «Челси» Фото: Getty Images

Испания: Корреа – лучший бомбардир топ-5 лиг, «Реал» разложил «Алавес»

«Атлетико», терпящий бедствие зимой, разбил «Осасуну» в гостях. Уже на третьей минуте после углового отличился Феликс. «Осасуна» – любимый соперник молодого португальца. Команде из Памплоны нападающий в среднем забивает по мячу за матч (5 игр, 5 голов). Во втором тайме Суарес удвоил преимущество, воспользовавшись ошибкой голкипера Серхио Эрреры. На последних минутах голом отметился и Корреа, доведя счет до крупного. Анхель невероятен в этом сезоне – в 2022 году он является лучшим бомбардиром топ-5 лиг наряду с Левандовским. Оба забили по семь мячей.

«Атлетико» Фото: Getty Images

Другая команда из Мадрида также крупно расправилась с соперником: «Реал» дома обыграл «Алавес» (3:0). В первом тайме забить у хозяев не получилось, зато во втором Асенсио поразил девятку чужих ворот шикарным дальним ударом. Этот мяч стал уже пятым из-за пределов штрафной для испанца в этом сезоне. Больше него издалека забивает лишь Руслан Малиновский с шестью голами. На 80-й минуте Винисиус прервал шестиматчевую серию без голов. Бензема выступил ассистентом, выдав конфетку на бразильца. В компенсированное время Карим забил и сам. Француз уверенно реализовал пенальти, раскидав мяч и вратаря по разным углам.

«Реал» опережает «Севилью» в таблице на семь пунктов, но у команды Лопетеги игра в запасе. «Алавес» в зоне вылета – у них лишь 20 очков в 25 матчах.

Марко Асенсио, «Реал» Фото: Getty Images

А еще в Испании:

«Вильярреал» в гостях разобрал «Гранаду» (1:4). Хет-триком отметился форвард Арно Данджума. Он стал вторым голландцем, отличившимся дублем в первом тайме матча Примеры. До него такое достижение покорялось лишь Рафаэлю ван дер Варту.

Италия: «Рома» ушла от 0:2, «Милан» выдал перестрелку с аутсайдером

«Рома» вчистую проиграла первый тайм «Вероне» на своем поле. До перерыва за гостей отличились Барак и Тамез. Мяч чеха стал для него 10-м в сезоне. Антонин первым среди полузащитников забил двузначное число мячей за «Верону» в сезоне Серии А.

Но во второй половине команда из Рима переломила ход противостояния. С этим помогли юные Вольпато и Бове, отквитавшие оба гола, пропущенных за первые 45 минут. Этот матч стал историческим – первым, в котором два мяча забили игроки, родившиеся в 2002-м и позже. В конце Моуринью был удален с поля: португалец обратился к главному судье встречи Луке Пайретто, изобразив звонок по телефону.

Жозе Моуринью Фото: Getty Images

«Милан» в гостях сыграл с «Салернитаной» в результативную ничью. Первый гол случился уже в дебюте игры – Мессиас реализовал выход один на один. На ответный удар «Салернитане» потребовалось 25 минут – Бонаццоли сравнял счет ошеломительной бисиклетой. Нападающий побил личный рекорд по голам за сезон – в нынешнем розыгрыше он забил уже шесть раз.

Во втором тайме команды обменялись голами в течение пяти минут – на мяч Джурича ответил Ребич. «Милан» лидирует в чемпионате Италии – у них 56 очков в 26 турах, но у отстающего «Интера» аж две игры в запасе. «Салернитана» – главный претендент на вылет с 14 баллами.

А еще в Италии:

Ветеран Квальярелла убил «Эмполи» дублем, «Сампдория» победила дома со счетом 2:0. 39-летний итальянец стал восьмым игроком, забивающим в Серии А 18 лет подряд.

Фабио Квальярелла Фото: Getty Images

Германия: «Хоффенхайм» уже 4-й

В Бундеслиге «Вольфсбург» принимал боевой в этом сезоне «Хоффенхайм» на «Фольксваген Арене». На 37-й минуте новичок «волков» Винд открыл счет шедевральным голом в дальнюю девятку. Ассист на счету легенды московского «Динамо» Максимилиана Филиппа. Но во второй половине гости всего за пять минут перевернули игру. Примерно за 15 минут до финального свистка Бруун-Ларсен вколотил через себя после подачи Кадерабека с правого фланга. А на 78-й Крамарич замкнул передачу в штрафную «Вольфсбурга», разочаровав домашнюю арену.

«Хоффенхайм» уже четвертый (37 очков), а «Вольфсбург» волочится в нижней части таблицы (12-е место, 27 баллов). Кстати, 18 из 37 очков «сине-белые» набрали, проигрывая по ходу встречи, – это лучший результат в этом сезоне Бундеслиги и в истории клуба.

«Хоффенхайм» Фото: Getty Images

А еще в Германии:

«Фрайбург» в гостях одолел аутсайдера «Аугсбург» (1:2) и поднялся на пятую сточку в Бундеслиге.

«Айнтрахт» минимально уступил «Кёльну». Единственный гол оформил Антони Модест. Француз забил первый мяч уже в семи играх Бундеслиги этого сезона. Такой же цифрой может похвастаться лишь Левандовский.

Франция: «ПСЖ» проиграл с Месси, Мбаппе и Неймаром

«Нант» дома прижал «Пари Сен-Жермен». Этот матч стал 800-м в профессиональной карьере Месси и, очевидно, не самым удачным.

После первого тайма «Париж» уже горел 0:3. В последний раз «ПСЖ» проигрывал первый тайм в три мяча в 2010-м. Тогда «Сен-Жермен» пострадал от «Сошо».В последний раз «ПСЖ» пропускал два гола до 20-й минуты в игре с «Монако» в январе 2020. Та игра закончилась со счетом 3:3.

В этот раз камбека не случилось. Неймар с паса Месси отыграл один мяч на 47-й, но уже на 59-й не реализовал пенальти. Несмотря на поражение, «Париж» продолжает лидировать в чемпионате Франции, отрываясь от «Марселя» на 13 очков.

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