Англия: «МЮ» пропустил 2 за 58 секунд, но выиграл

«Манчестер Юнайтед» чуть было не растерял преимущество в игре с «Лидсом». На 34-й минуте Харри Магуайр внес мяч в ворота после углового: мяч стал для «МЮ» первым с апреля 2021-го, забитым после корнера. Под конец тайма Бруну удвоил преимущество, лбом пробив голкипера «Лидса» из вратарской. Голевой наброс на португальца выполнил Санчо. Фернандеш в этом сезоне забил команде Бьельсы уже четыре мяча.

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«Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

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Но во втором тайме «Лидс» сумел отыграться – всего за 58 секунд. Сперва Де Хеа пропустил за шиворот от Родриго, а следом Рафинья замкнул качественный прострел Джеймса. Казалось, провальный эпизод игры ударил по команде Рангника. У «Лидса» появилась надежда на первую с сентября 2002 года победу над «Юнайтед» в АПЛ.

Однако уже на 70-й минуте свежий Фред прошил ближний угол ворот Мелье, а Санчо оформил второй ассист. В конце «МЮ» окончательно снял вопросы о победителе – молодой Эланга катнул в домик вратарю хозяев после паса Бруну. Кстати, и Фред, и Эланга вышли на замену во втором тайме. «МЮ» в этом сезоне забил 10 мячей после удачных перестановок. Пять из них спродюсировал Рангник.

Ральф Рангник Фото: Getty Images

А еще в Англии:

«Вулвз» обыграли «Лестер» дома. У хозяев отличились Невеш и Поденсе, за «лисов» забил Лукман. «Лестер» остался единственной командой АПЛ, не сыгравшей на ноль на выезде в этом сезоне.

Испания: «Севилья» отпустила «Мадрид» на 6 очков, «Барса» переехала «Валенсию»

В Барселоне местный «Эспаньол» принимал «Севилью». Гостям удалось открыть счет на 36-й минуте – заброс Папу Гомеса на дальнюю штангу подкараулил Рафа Мир. Аргентинец поучаствовал в трех голах за три последних матча «Севильи» (гол + два ассиста). До этого он набрал четыре результативных балла в 27 играх.

«Севилья» – «Эспаньол» Фото: Getty Images

В начале второй половины хозяева отквитали пропущенный мяч: Дардер головой переправил мяч в сетку андалусийцев. Нападающий забил в двух турах Ла Лиги подряд впервые в карьере – неделю назад он распечатал ворота «Барсы». На 76-й минуте после второй желтой удалился Жюль Кунде, но каталонцы не дожали «Севилью». Команда Лопетеги отпустила «Реал» на шесть очков. Третьим идет «Бетис», отставая от лидера на 11 баллов.

«Барселона» покуражилась в игре с «Валенсией». Только первый тайм закончился со счетом 3:0 в пользу «блауграны». Обамеянг впервые вышел в старте и оформил дубль, а между голами габонца отличился Френки. Ассист на него отдал Усман Дембеле – это его первое результативное действие за полтора месяца.

Пьер-Эмерик Обамеянг, «Барселона» Фото: Getty Images

Во второй половине «Валенсия» отыграла один мяч, но «Барса» все равно оформила разгром – гол после удара Педри из-за пределов штрафной записали на Обамеянга. «Барселона» нанесла по чужим воротам шесть ударов, и все из них пришлись в створ. 100-процентная точность ударов каталонцев зафиксирована впервые с момента ведения статистики.

Италия: «Интер» дома влетел «Сассуоло»

Уже в первом тайме «нерадзурри» пропустили дважды – по голу забили Распадори и Скамачча. Ассист на первый гол выдал Бернарди. Итальянец проводит великий сезон – из топ-5 европейских лиг только он набрал 10+10 в этом сезоне. Лишь в компенсированное время отличился Де Врей, но мяч не был засчитан из-за игры рукой. Команда Индзаги подпортила положение в таблице: теперь «Интер» опережает «Милан» всего на одно очко – и то по потерянным.

«Интер» – «Сассуоло» Фото: SID

А еще в Италии:

«Фиорентина» минимально обыграла «Аталанту» во Флоренции. Единственный гол оформил Пёнтек. Мяч Малиновского был отменен из-за офсайда. Игра получилась не самой выдающейся – в первом тайме больше всех касаний сделал голкипер «фиалок» Драговски.

Германия: «Бавария» одержала волевую победу, дортмундская «Дортмунд» испепелил «Менхенгладбах»

«Бавария» одержала рядовую победу в Бундеслиге, хотя после первого тайма проигрывала «Гройтер Фюрт» – на 42-й минуте отличился швед Хргота.

Во второй половине за дело взялся Роберт Левандовский. На дубль поляку ассистировали Шупо-Мотинг и Зюле. Между двумя мячами Роберта случился автогол – Грисбек не уберег собственные ворота. В конце второго тайма Шупо-Мотинг забил и свой мяч. У камерунца 1+1, но главный герой, конечно, Левандовский. Форвард забил 28 мячей в 23 играх Бундеслиги. История еще не знала подобной статистики.

Роберт Левандовский и Серж Гнабри, «Бавария» Фото: Getty Images

«Боруссия» из Дортмунда весело поиздевалась над гостями из Мёнхенгладбаха. В первой половине хозяева отгрузили только два, но Марко Ройс успел оформить 1+1 – забил сам и ассистировал Малену.

Во втором тайме капитан «Дортмунда» набрал еще три результативных балла – две голевые на Вольфа и Мукоко и собственный гол. Ройс поучаствовал в пяти голах команды впервые в карьере. До немца пять очков за игру в 2016-м набирал Пьер-Эмерик Обамеянг в матче против «Гамбурга». Для оформления шестого гола участие Ройса не потребовалось – Эмре Джан самостоятельно реализовал пенальти. Несмотря на голевую феерию, «Дортмунд» все еще отстает от Мюнхена на шесть баллов.

Франция: «Монако» отыгрался в меньшинстве

«Ренн» дома развалил 17-ю команду Лиги 1. За первые 45 минут нападающий хозяев Гирасси оформил два гола. Француз сделал уже четыре дубля за «Ренн» в чемпионате Франции. Больше только у швейцарца Александра Фрея (9). Но без гола гости на перерыв не ушли – свой мяч вонзил канадский форвард Ике Угбо.

Гирасси, «Ренн» Фото: Getty Images

Но силы явно были неравны – за 15 минут до финального свистка гостям добавил Террье, а в довершение удар с точки реализовал Гаэтан Лаборде. «Ренн» идет пятым в Лиге 1 – у них 40 очков в 25 играх.

«Монако» в меньшинстве ушел от поражения в игре с «Бордо» (1:1). Тчуамени удалился на 34-й после двух желтых, а монегаски соорудили гол через шесть минут после выхода Головина.

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