25 февраля исполнительный комитет УЕФА провел внеочередное заседание из-за ситуации с безопасностью в Европе.

На нем кроме переноса финала Лиги чемпионов 28 мая 2022 года из Санкт-Петербурга во Францию также было решено, что российские и украинские клубы и национальные сборные, участвующие в турнирах УЕФА, будут обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных стадионах до дальнейшего уведомления.

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На нейтральных полях, согласно этому решению, могут быть сыграны:

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Игра «Спартака» в 1/8 финала Лиги Европы;

Россия – Исландия в Лиге наций;

Россия – Албания в Лиге наций;

Россия – Израиль в Лиге наций.

УЕФА официально перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж

Лига чемпионов УЕФА УЕФА официально перенес финал ЛЧ из Санкт-Петербурга 2 ЧАСА НАЗАД