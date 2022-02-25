25 февраля исполнительный комитет УЕФА провел внеочередное заседание из-за ситуации с безопасностью в Европе.
На нем кроме переноса финала Лиги чемпионов 28 мая 2022 года из Санкт-Петербурга во Францию также было решено, что российские и украинские клубы и национальные сборные, участвующие в турнирах УЕФА, будут обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных стадионах до дальнейшего уведомления.
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На нейтральных полях, согласно этому решению, могут быть сыграны:
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- Игра «Спартака» в 1/8 финала Лиги Европы;
- Россия – Исландия в Лиге наций;
- Россия – Албания в Лиге наций;
- Россия – Израиль в Лиге наций.
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Источник: УЕФА.
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