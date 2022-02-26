Англия: веселый «Тоттенхэм», скучные «Манчестеры»

«Тоттенхэм» Антонио Конте в гостях грохнул «Лидс» – 4:0. Уже на 10-й минуте наконечником стремительной атаки выступил Доэрти, замкнув передачу Сессеньона. А через пять минут за дело взялось новое супертрио – Кулусевски-Кейн-Сон. Швед самостоятельно соорудил себе возможность для удара и из штрафной неотразимо вонзил в ближний. В конце второй четверти тайма Кейн левой замкнул навесную передачу во вратарскую, доведя счет до крупного. «Лидс» Бьельсы уже в четвертый раз за сезон пропускает три до перерыва. Только в феврале команда пропустила уже 20 мячей.

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В концовке голом отметился и Сон. Кейн вывел его один на один великой передачей верхом из глубины. Связка англичанина и корейца подарила «Тоттенхэму» уже 37 голов. По этому показателю они обошли Дрогба с Лэмпардом (36). Теперь дуэт из северного Лондона является самым результативным в истории Премьер-лиги. «Шпоры» продолжают погоню за топ-4. Сейчас они седьмые, у команды Конте 42 очка при 25 сыгранных матчах.

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Антонио Конте, «Тоттенхэм» Фото: Getty Images

А еще в Англии:

«Ньюкасл» в гостях переиграл «Брентфорд» со счетом 2:0. Хозяева с 11-й минуты играли в меньшинстве после удаления Да Силвы. Не помог даже выход на замену вернувшегося в АПЛ спустя 766 дней Кристиана Эриксена. За «сорок» отличились Жоэлинтон и Уиллок.

«Юнайтед» скатал унылые нули с «Уотфордом», а Бен Фостер стал самым возрастным вратарем, в гостях отыгравшим на ноль игру с «дьяволами» (38 лет и 329 дней). Прошлый рекорд принадлежал Дэвиду Симэну (38 лет и 231 день).

«Сити» дожал «Эвертон» на 82-й минуте. После ужасной ошибки защитника Фил Фоден забил первый и последний мяч в игре. «Ириски» проводят худшую кампанию со времен сезона-1923/30. У команды Лэмпарда 22 очка в 24 играх АПЛ. «Горожане» 10-й раз подряд обыграли «Эвертон».

Фил Фоден, «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Испания: сын Зидана едва не остановил «Реал»

«Реал» минимально прижал «Райо». Каземиро забил уже в первой половине, но гол бразильца был отменен из-за офсайда. Лишь в конце на помощь «Мадриду» пришел Карим Бензема. Снова засверкала его связка с Винисиусом, француз с близкой дистанции пробил Люка Зидана. В этом сезоне Карим положил шесть победных мячей – он лучший в лиге по этому показателю. «Реал» продолжает лидировать в Примере. Ближайший преследователь – «Севилья». Отставание – девять баллов, но у команды Лопетеги игра в запасе.

Карим Бензема Фото: Getty Images

«Атлетико» Симеоне переехал «Сельту» из Виго. Сработала неочевидная связка – Ренан Лоди дважды отличился после ассистов Кондогбиа. В последний раз в Примере подобное случалось в января 2017-го – Серхио Рамос оформил дубль в ворота «Малаги» благодаря голевым от Крооса.

За девять минут до конца первого тайма «Атлетико» повел – это были строго нехорошие новости для «Сельты». «Индейцы» не проигрывали в 26 последних играх Ла Лиги, когда вели 1:0 после первой половины.

К 60-й минуте связка Лоди-Кондогбиа только раззадорилась – Ренан мощным ударом по центру не оставил Дитуро шансов. «Атлетико» входит в топ-4 Примеры, но «Барселона» всего в трех очках, и у каталонцев аж две игры в запасе. Отрыв от лидера колоссален – между двумя мадридскими грандами 15 очков.

А еще в Испании:

«Хетафе» и «Алавес» устроили яркую встречу. На дубль Унала ответили Эскаланте и Мендес. Хозяева с 32-й минуты играли в меньшинстве. Унал – лучший бомбардир топ-5 лиг в этом календарном году (8), если не считать Левандовского (9).

Энес Унал Фото: Getty Images

Италия: дубль Влаховича и нервная победа «Юве»

«Эмполи» дома заставил понервничать «Ювентус», но туринцы увезли три очка из Тосканы – 3:2. Мойзе Кин на 32-й головой внес первый мяч в сетку ворот хозяев, зависнув над вратарской. Ассист на счету Рабьо. Но уже через восемь минут счет сравнял поляк Журковский. Он проткнул мяч в сетку после углового.

«Турин» все же выиграл первый тайм. Влахович на 45-й прошил Викарио, но гол скорее соорудил Куадрадо, смутив защитников «Эмполи» и выдав голевую. Душан стал вторым после Пёнтека игроком, забившим в ворота «Эмполи» в двух играх сезона за разные команды. Поляк отличался за «Дженоа» и «Милан».

В середине второго тайма первоклассным предстал Мората, обеспечив Влаховичу дубль. Через 10 минут «Эмполи» отыграл один мяч, но на большее оказался не способен. «Юве» четвертый в Серии А, но у «Аталанты» целых две игры в запасе. Над «Турином» «Милан», «Интер» и «Наполи», но отрыв сократился.

Душан Влахович, «Ювентус» Фото: Getty Images

А еще в Италии:

«Салернитана» и «Болонья» поделили очки. На гол Арнаутовича в первом тайме во второй половине ответил Зортеа. Экс-армеец Бохинен вышел за «Салернитану» на 88-й.

Германия: неудержимый Диаби и физически мощная «Бавария»

«Байер» в Леверкузене разгромил «Арминию» – 3:0. Лукас Аларио открыл счет на 30-й минуте, замкнув отскок от перекладины. После длительного видеоповтора мяч все-таки был засчитан.

Через 12 минут после начала второй половины Мусса Диаби завершил отличный проход уверенным ударом в нижний. Француз же установил окончательный счет матча, снова показав великолепные индивидуальные скиллы в нападении. Наш старый знакомый Сердар Азмун не сыграл – он по-прежнему залечивает травму. «Байер» идет третьим в чемпионате Германии. До «Боруссии» пять очков, до «Баварии» – 14.

А все потому, что «Мюнхен» обыграл «Айнтрахт». Единственный мяч вонзил Лерой Сане, отправив мяч в нижний угол после голевой от Киммиха. «Бавария» установила очередной рекорд – еще никто в этом сезоне Бундеслиги не заканчивал игру с 65,7% выигранных единоборств. Кажется, ничто не способно помешать «Мюнхену» забрать салатницу.

Лерой Сане, «Бавария» Фото: SID

А еще в Германии:

Менхенгладбахская «Боруссия» и «Вольфсбург» разошлись миром после огненной встречи в Гладбахе – 2:2. Винд и Борнов отличились за «Волков». Тюрам отыграл один мяч, а Эмболо вонзил уже в большинстве. На 70-й удалился защитник «Вольфсбурга» Лакруа.

Франция: дубль Мбаппе и 2 ассиста Месси

«ПСЖ» дома расправился с «Сент-Этьеном» – 3:1, хотя в первом тайме была зафиксирована ничья. Сначала вонзили гости – после грубой ошибки парижан отличился Денис Буанга. В конце тайма Килиан Мбаппе восстановил равенство, пробив в упор после ассиста Месси.

Во второй половине фанаты увидели другой «ПСЖ». Мбаппе из раздевалки проткнул нижний угол ворот «Сент-Этьена», голевую на свой счет снова записал Лео. А еще через пять минут и сам молодой француз выдал конфетку на партнера – навесом от Килиана воспользовался Данилу. Мбаппе стал вторым бомбардиром «Сен-Жермен» в истории. У него столько же мячей, сколько у Златана (156).

Килиан Мбаппе Фото: SID

Месси является лучшим ассистентом в 2022 году – у аргентинца шесть голевых. «Реалу» в ответном матче точно будет тяжело.

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