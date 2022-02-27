Англия: 9-й Кубок Лиги для «Ливерпуля», 10-й трофей для Клоппа

«Ливерпуль» вырвал Кубок английской Лиги у «Челси» в серии послематчевых пенальти. Это был первый финал в истории турнира, в котором команды представляли тренеры-соотечественники не из Британии.

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За основное и дополнительное время мяч в воротах не побывал. Вернее, побывал даже четырежды, но взятия ворот были отменены. Судьбу трофея решила серия пенальти, в котором точнее оказалась команда Клоппа. С точки промахнулся только Кепа, команды установили новый рекорд результативности серий пенальти между английскими топ-командами – 11:10. «Ливерпуль» взял Кубок Лиги в девятый раз в истории – побил рекорд «Манчестер Сити». Это 10-й трофей Клоппа за карьеру.

Кубок английской Лиги Безумные пенальти в Кубке. Кепа вышел под серию и не забил 11-й удар ЧАС НАЗАД

Юрген Клопп Фото: Getty Images

А еще в Англии:

«Вест Хэм» минимально переиграл «Вулверхэмптон». Единственный мяч на 59-й минуте воткнул Томас Соучек после передачи Антонио. Пострадал правый нижний угол ворот «Вулвз». «Молотобойцы» оставили «волков» на восьмой строчке АПЛ. Сами лондонцы пятые, но у идущего шестым «Арсенала» аж три игры в запасе.

Испания: безумный рекорд от игрока «Вильярреала»

«Севилья» отомстила «Бетису» за «Зенит» – 2:1. Результат был сделан уже в первой половине. Сначала Иван Ракитич с пенальти переиграл Клаудио Браво, мощно пробив в нижний левый, а в конце тайма Мунир ударом из-за штрафной огорчил гостей во второй раз. Ассист на него выдал голкипер «Севилью» Буну – это его третий ассист в Ла Лиге. В XXI веке никто из вратарей не отдавал больше голевых передач в Примере, чем марокканец.

«Бетис» в смог отыграть лишь один мяч – Каналес классно реализовал штрафной со средней дистанции. В последних шести играх за «Бетис» Серхио поучаствовал как минимум в одном мяче команды (3+3). «Севилья» вцепилась в «Реал»: до Мадрида снова шесть очков. «Бетис» теперь отстает от севильцев на восемь баллов.

Яссин Буну Фото: Getty Images

«Барселона» разложила «Атлетик» на «Камп Ноу» – 4:0. Тренер «Бильбао» Марселино Гарсия Тораль еще ни разу не обыгрывал «Барселону» в Ла Лиге: семь ничьих и 12 поражений. Теперь 13. Обамеянг на 37-й минуте успешно пробил из штрафной. Габонец забил в трех играх подряд во всех турнирах (5 голов). В последний раз столь результативным африканским игроком Ла Лиги оказывался Юссеф Эн-Несири из «Севильи». В марте 2021 он тоже отличался в трех матчах подряд.

На 73-й о себе напомнил Усман Дембеле. Француз приложился из-за штрафной точно в девять. «Барса» докинула еще два: отличились Люк де Йонг и Депай, оба ассиста на счету Дембеле. 1+2 у Усмана, образцовый матч в исполнении француза. Каталонцы не проигрывают в 10 последних матчах и продолжают шагать за лидерами. До «Реала» и «Севильи» далеко, а вот опередить «Бетис» вполне реально: у «Барсы» на одно очко меньше и игра в запасе.

Усман Дембеле, «Барселона» Фото: EFE

А еще в Испании:

«Вильярреал» дома размазал «Эспаньол» (5:1), а 19-летний нападающий «субмарины» Йереми Пино оформил покер и установил историческое достижение, став самым молодым игроком, забившим три в первом тайме матча чемпионата Испании с 1948 года (19 лет и 130 дней).

Италия: самый поздний гол «Ромы», хет-трик сына Симеоне

«Рома» Йозе Марино в большинстве выстрадала минимальную победу над «Специей» в компенсированное время. Спасительный мяч на 99-й (!) минуте с пенальти положил Абрахам. Прямо перед перерывом «Специя» осталась вдесятером – вторую желтую за грубый фол получил Кельвин Амиан Аду.

Большинством «Рома» воспользовалась лишь на флажке. К основному времени добавили только три минуты, но из-за просмотров видеоповтора компенсированное время сильно затянулось. Итог – самый поздний гол «Ромы» в истории их выступлений в Серии А. Римский клуб седьмой в чемпионате с 44 очками, «Специя» балансирует над зоной вылета с 26 баллами.

Абрахам, «Рома» Фото: Getty Images

«Наполи» заставил понервничать болельщиков, но все же забрал три очка в матче с «Лацио». Шахматы закончились лишь на 62-й минуте. Инсинье отправил мяч в нижний угол ворот Стракоши после паса вышедшего на замену Элмаса. Через семь минут Лоренцо забил еще раз, но гол отменили из-за офсайда.

«Наполи» не дотерпел буквально несколько минут. На 89-й Давида Оспину огорчил ветеран Педро и, казалось, принес домашним трибунам ничью. Но арбитр добавил четыре минуты, которыми неаполитанцы сумели круто воспользоваться. Фабиан Руис классно выстрелил из-за штрафной на 94-й и принес Неаполю победу. Команда Спалетти теперь лидирует в Серии А. И у них, и у «Милана» по 57 очков. У «Интера» 55 баллов и игра в запасе.

«Наполи» Фото: Getty Images

А еще в Италии:

Сын Диего Симеоне Джованни положил хет-трик за «Верону» в ворота «Венеции». На три гола аргентинца гости ответили лишь одним от Окереке. Симеоне является самым забавным аргентинским игроком в топ-5 лигах. У него уже 14 мячей в сезоне, и это его личный рекорд.

Германия: победная серия Тедеско и ничья «Дортмунда»

«Лейпциг» в гостях выцарапал три очка у «Бохума». Гол пришел лишь на 82-й минуте: Нкунку пробил точно в нижнюю шестерку с угла штрафной. Голевой передачей отметился Хенрикс. «РБ» выиграл восемь из 10 последних матчей. За этот период команда Доменико Тедеско проиграла только «Баварии» (2:3). «Быки» идут четвертыми в Бундеслиге и передают пламенный привет московскому «Спартаку».

Доменико Тедеско Фото: Getty Images

«Боруссия» из Дортмунда добыла только ничью в выездном матче с «Аугсбургом». Торган Азар технично вошел в штрафную и прошил нижний угол ворот хозяев на 35-й минуте. «Аугсбург» не успел отыграть этот мяч до перерыва, но гол пришел к ним за 12 минут до финального свистка. После серии рикошетов у ворот дортмундцев Саренрен-Базее головой вонзил мяч в сетку с близкого расстояния. «Боруссия» вторая в Бундеслиге, отставание от «Мюнхена» – восемь баллов. «Аугсбург» выполз из зоны вылета, у них 24 очка в 23 играх.

Франция: классный Пайет

«Марсель» на чужом поле растерял минимальное преимущество над «Труа» в самом конце. На 28-й минуте мяч в ворота хозяев закинул Димитри Пайет, без шансов для голкипера поразив верхний правый угол. В этом сезоне только Карим Бензема набрал больше результативных баллов среди игроков старше 34 лет, чем полузащитник «Марселя». У Пайета по девять голов и ассистов. Но до Карима далеко – у форварда «Реала» 28 очков по системе гол+пас.

Гол хозяев пришел на 90-й минуте, а его автором стал вышедший на замену Тузгар. Юссуф Коне пасом нашел партнера в штрафной, а тот не промахнулся с близкого расстояния. От Марселя до Парижа теперь 15 очков – кажется, чемпионат уже можно заканчивать.

Димитри Пайет, «Марсель» Фото: Imago

«Лилль» в гостях добыл непростую победу над «Лионом». На 35-й счет открыл Габриэль Гудмундссон. После отскока он получил мяч в штрафной и неотразимо зарядил в левый угол ворот.

За 13 минут до конца у «Лиона» получилось забить, но мяч Лукаса Пакета был отменен из-за фола в атаке. «Лилль» благополучно перескочил «Лион» в таблице. Команды разделяет одно очко, между ними приютился «Монако». У него 38 баллов, как и у «Лиона».

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