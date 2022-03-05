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Чемпионат Англии
«Поднимем турецкий флаг в Лондоне». На «Челси» нашелся покупатель
Чемпионат России
РПЛ и ФНЛ исключили из состава Ассоциации европейских лиг
Чемпионат Германии
У Холанна случился рецидив травмы. Восстановление затянется
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