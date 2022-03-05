Финальный турнир Евро-2028, вероятно, состоится в Великобритании и Ирландии. Футбольные ассоциации Англии, Северной Ирландии, Уэльса, Шотландии и Ирландии подали совместную заявку на проведение турнира.

Страны могут победить на безальтернативной основе, так как Турция отзовет свою заявку после того, как проиграла в двух предыдущих выборах – на Евро-2016 и Евро-2024. Дедлайн подачи заявок на проведение финального турнира – 23 марта 2022 года.

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Источник: Daily Mail.

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