Англия: «Челси» побеждает без Абрамовича, Коутиньо в прайме

«Челси» на выезде переехал «Бёрнли» – 4:0. В первом тайме «синие» не забили, но открыли счет в самом начале второго. Рис Джеймс получил мяч на правой стороне штрафной, дважды накрутил защитника и положил в дальний нижний. Джеймс стал третьим английским игроком в этом сезоне, набравшим по пять голов и ассистов в Премьер-лиге. Первыми двумя оказались Джаррод Боуэн («Вест Хэм») и одноклубник Риса Мэйсон Маунт. Стоит напомнить, что 22-летний Джеймс – правый защитник.

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Рис Джеймс, «Челси» Фото: Getty Images

Чемпионат Англии Ван Дейк не проигрывает на «Энфилде» 60 матчей. Это рекорд АПЛ 2 ЧАСА НАЗАД

«Челси» продолжил душить хозяев и вскоре оформил два подряд взятия ворот в течение трех минут. Сначала Хаверц головой замкнул передачу Палисика, а затем немец сделал дубль – в этот раз ему ассистировал автор первого гола Джеймс.

«Синие» трижды забили за дебютные 10 минут второго тайма. В последний раз такое удавалось «Сити» в матче против «Ньюкасла» в 2015-м. На 69-й Палисик установил окончательный счет, воспользовавшись ошибкой Тарковски. «Челси» продолжает погоню за «Ливерпулем» и «Сити», но забег обещает быть непростым. До второго места 10 очков, до первого – 13.

«Ливерпуль» на «Энфилде» минимально обыграл «Вест Хэм». Единственный гол в середине первого тайма оформил Садио Мане. Сенегальцу оставалось лишь не промазать с пары метров после классного паса Трента. Англичанин в этом сезоне отдал уже 16 голевых передач. Суммарно за сезоны-2018/19 и 2019/20 он набрал 15 ассистов. Вирджил Ван Дейк не проигрывает за «Ливерпуль» на «Энфилде» уже 60 матчей АПЛ подряд (52 победы и восемь ничьих). Это самая длинная победная серия игрока за один клуб.

Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль» Фото: Getty Images

А еще в Англии:

«Брентфорд» Кристиана Эриксена в гостях разбил «Норвич» – 3:1. Нападающий Тони забил трижды, сделав 5 марта днем, в который оформлено больше всего хет-триков в истории АПЛ (6). Эриксен провел на поле целый матч и получил желтую.

«Астон Вилла» не оставила ни шанса «Саутгемптону». Ингс отдал две голевые и забил, у Коутиньо собственный гол и передача на Дугласа Луиса. Фелипе в огне – у него пять результативных баллов в семи играх за «Виллу» (два гола и три ассиста).

Испания: «Реал» размялся перед «ПСЖ»

«Реал» одержал волевую победу над «Сосьедадом». На девятой минуте Карвахаль дал по ногам Давиду Силве в штрафной и привез пенальти. В последних четырех играх правый защитник мадридцев организовал для соперников два 11-метровых. В предыдущих 137 матчах – тоже два.

«Бланкос» отыгрались за четыре минуты в конце первого тайма. Сперва Камавинга смачно приложился издали без шансов для голкипера. 19-летний француз стал вторым самым молодым игроком «Реала», забившим из-за штрафной в Ла Лиге (19 лет и 115 дней). Первым остается Винисиус (19 лет и 75 дней). Затем Модрич воспользовался передачей Бензема. Француз стал третьим игроком в XXI веке, сделавшим 100 ассистов в Ла Лиге. Больше только у Месси (192) и Дани Алвеса (103). А хорват, в свою очередь, стал самым возрастным игроком «Реала», забившим из-за штрафной в Примере (36 лет и 177 дней).

Карим Бензема, «Реал» Фото: Getty Images

В середине второго тайма Бензема забил и свой гол – вонзил под перекладину. Но этот мяч был отменен после просмотра ВАР. На 76-й справедливость восторжествовала – Бензема все-таки забил. С пенальти. Через минуту Марко Асенсио вышел на поле вместо Родриго, а еще через две поразил нижний угол после передачи Карвахаля – 4:1.

«Валенсия» дома разобрала «Гранаду» со счетом 3:1. В первом тайме голов не случилось, но во втором пришли целых четыре взятия ворот. На 48-й Гедеш головой поразил нижний угол после паса Солера. Португалец в этой кампании сделал уже 15 результатных действий – 10 голов и пять ассистов. Статистически он проводит лучший сезон в карьере.

Через три минуты Солер выдал еще один ассист – на этот раз после штрафного удара отличился Макси Гомес. Вскоре Доменек оформил автогол, заставив понервничать «Валенсию». Но хозяева, очевидно, все-таки были сильнее – Солер забил и свой гол, с пенальти. «Летучие мыши» занимают девятую строчку в Ла Лиге с 36 очками. У «Гранады» 25 баллов – команда балансирует над зоной вылета.

Карлос Солер, «Валенсия» Фото: Getty Images

А еще в Испании:

«Эспаньол» забрал три очка у «Хетафе». Каталонцы победили со счетом 2:0, нанеся всего один удар в створ. Со вторым мячом помог соперник – Кабако отправил мяч в собственные ворота.

Италия: беспроигрышная серия «Ромы»

«Рома» дома оказалась сильнее «Аталанты». Миранчук провел целый матч на поле впервые в сезоне. Единственный гол после филигранного паса Дзаньоло оформил Абрахам. Англичанин забивал дебютные мячи в восьми играх этого сезона Серии А. У Джованни Симеоне семь таких голов.

В конце случились два удаления. Де Рон на 93-й получил желтую за грубый фол в центре поля, а следом и вторую – за искрометные споры с арбитром. Через минуту был удален и Генрих Мхитарян, совсем недавно завершивший карьеру в сборной Армении. Эту игру он тоже завершил заранее – желтая карточка на 94-й оказалась второй. «Рома» не проигрывает уже семь матчей подряд (четыре победы и три ничьих). В последний раз такая удачная серия у них случалась в ноябре 2020-го при Фонсеке. Команды соседствуют в турнирной таблице – у них по 47 очков, правда, у бергамасков игра в запасе.

Жозе Моуринью Фото: Getty Images

«Лацио» в гостях разобрался с «Кальяри». На 17-й минуте Алтаре сыграл рукой в штрафной – пенальти был назначен не сразу, но после видеопросмотра арбитр указал на точку. Иммобиле развел мяч и голкипера по разным углам. Чиро забил 143-й гол за римский клуб, сравнявшись с легендарным Сильвио Пиолой.

Луис Альберто добавил «Кальяри» в раздевалку, замкнув передачу Фелипе Андерсона. Во втором тайме бразилец забил сам после сольного прохода – передачей ему помог Милинкович-Савич. В конце был удален Марушич, получивший вторую желтую. «Лацио» преследует «Аталанту» и «Рому». «Орлы» на седьмом месте в Серии А. С 46 очками в 28 играх.

Чиро Иммобиле, «Лацио» Фото: Getty Images

А еще в Италии:

«Удинезе» дома оказался сильнее «Сампдории» – 2:1. Все три гола случились в первые 13 минут матча. В последний раз подобное происходило в октябре 2021-го в матче «Салернитаны» и «Эмполи».

Германия: ничья лидеров, Тедеско без поражений

«Бавария» и «Байер» разошлись миром в Мюнхене – 1:1. Зюле открыл счет на 19-й минуте. Будущий игрок «Дортмунда» сориентировался после подачи с углового и вколотил мяч в сетку. Но на 36-й «Байер» сравнял счет усилиями Томаса Мюллера. Форвард срезал мяч в свои ворота после стандарта. Кстати, у Томаса, а также Диаби и Вирца, по пять ассистов в Бундеслиге после дриблинга. Больше нет ни у кого, у Сане – четыре.

За клуб из Леверкузена наконец дебютировал Сердар Азмун, но ему доверили буквально пару минут. «Байер» отстает от «Мюнхена» на 15 очков. Идущая между ними «Боруссия» из Дортмунда рада ничьей оппонентов – теперь первое и второе место разделяют лишь шесть очков по потерянным.

Томас Мюллер, «Бавария» Фото: Getty Images

«Штутгарт» и мёнхенгладбахская «Боруссия» устроили яркий перфоманс. Хозяева все-таки забрали три очка – 3:2 в пользу «Штутгарта». Но счет открыла «Боруссия». На 14-й минуте Нойхаус отдал мяч Плеа в штрафную, а тот освободился от опеки и неотразимо пробил в правый угол. Маркус Тюрам удвоил преимущество команды на 35-й после передачи того же Плеа. Французы в этом сезоне Бундеслиге забили уже 77 мячей. Еще никогда футболисты из этой страны не забивали столько в чемпионате Германии. Более того, не считая Лигу 1, у следующего преследователя лишь 39 мячей – почти двукратное преимущество.

Казалось, «Гладбах» полностью контролировал игру. Но голы хозяев начали сыпаться уже в первом тайме. Ватару Эндо сократил отставание уже на 38-й. А в начале второй половины «Штутгарт» и вовсе выровнял счет. Фухрих удачно пробил головой из вратарской. Решающий мяч пришел в конце – на 83-й Саша Каладжич выиграл борьбу за мяч и воткнул его в правый угол. Голевая на счету хорвата Сосы. «Штутгарт» отыграл два мяча впервые с мая 2012-го. Тогда после камбека был повержен «Вольфсбург». Несмотря на победу, хозяева все еще в зоне вылета, у них 22 очка. У «Боруссии» на пять баллов больше, они 13-е.

Саша Калайджич, «Штутгарт» Фото: Imago

А еще в Германии:

«Лейпциг» спас ничью в игре с «Фрайбургом». На 90-й минуте важнейший мяч вонзил Анхелиньо после ассиста от Собослаи. У команд по 41 очку в Бундеслиге. «Лейпциг» при Тедеско не проигрывает семь матчей подряд – пять побед, две ничьих.

Франция:

«ПСЖ» минимально уступил «Ницце» в гостях. Единственный мяч на 88-й минуте оформил вышедший на замену алжирец Делор. Из интересного: в стартовом составе парижан не оказалось ни одного француза. Маркиньос в совершил только четвертый фол в 22 матчах сезона Лиги 1 и первый на своей половине поля. «Ницца» временно вторая в чемпионате. До «Парижа» 13 очков, у идущего третьим «Марселя» игра в запасе.

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