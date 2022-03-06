Англия

«Сити» переехал «МЮ» на «Этихаде»

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Манчестерское дерби – матч, в котором наиболее часто среди всех возможных игр в АПЛ побеждала выездная команда (21 раз). Но статистика не сработала: уже на пятой минуте Де Брёйне внутренней стороной стопы в касание пробил Де Хеа после голевой от Бернарду. К середине тайма Джейдон Санчо самостоятельно разобрался с Родри, послал мяч в дальний нижний и вкинул надежду «Юнайтед». Но на 28-й минуте Де Брёйне сделал дубль – Фоден и Силва по разу пробивали ворота «МЮ», но только Кевин завершил начатое партнерами.

Чемпионат Швейцарии Чалов опять забил в Швейцарии. У Феди 3-й гол за «Базель» 7 ЧАСОВ НАЗАД

Кевин де Брёйне, «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Во второй половине «Сити» разыграл первоклассный корнер – после подачи от Де Брёйне Марез рикошетом от Магуайра поразил ворота «дьяволов». КДБ поучаствовал в 88 мячах своей команды за 100 игр в Премьер-лиге (37 голов и 51 ассист). В концовке Марез реализовал выход один на один с Де Хеа и довел счет до разгромного. Классную передачу на алжирца вырезал Илкай Гюндоган.

«Юнайтед» остается пятым в лиге с 47 очками. Команда Пепа лидирует, но «Ливерпуль» Клоппа позади лишь на три очка по потерянным.

А еще:

Рияд Марез сделал за «Сити» уже 100 результативных действий (59 голов и 41 ассист). Второй гол алжирца в матче стал 20-м в АПЛ-2021/22.

За время работы Гвардиолы «Сити» забил больше четырех мячей в 50 играх. У идущего вторым по этому показателю «Ливерпуля» 41 матч с 4+ голами.

Молодой «Арсенал» вернулся в топ-4

«Арсенал» в нервном выездном матче все-таки расправился с «Уотфордом». В дебюте встречи Мартин Эдегор вывел «канониров» вперед. Голевую норвежцу выкатил Букайо Сака. Но уже через семь минут хозяева отыгрались – Кучо Эрнандес шикарным ударом через себя вонзил мяч в сетку. «Арсенал» вернул преимущество на 30-й минуте – снова отличился Сака.

Во втором тайме «Арсенал» снова забил быстрый гол – на 53-й свой мяч в ворота хозяев послал и Мартинелли. Ассистом отметился Ляказетт (кстати, голевую на Сака тоже выкатил француз). В концовке «Уотфорд» заставил соперника понервничать – на 87-й Сиссоко прошил ближний угол ворот Рамсдейла. Итог – 2:3 и любимое четвертое место для «Арсенала» в таблице Премьер-лиги.

А еще:

«Арсенал» забивал во всех 15 играх с «Уотфордом» в АПЛ. Только «Вест Бром» натерпелся от лондонцев большего – им «пушкари» забивали во всех 26 матчах.

У 20-летнего Букайо Сака лучшая статистика в лиге среди ровесников (восемь голов и пять ассистов). В топ-чемпионатах круче только Флориан Вирц из «Байера» (17 результативных баллов).

У «канониров» сразу три игрока до 21 года набрали по пять голов в АПЛ в этом сезоне – Сака, Мартинелли и Смит-Роу. Команда Артеты стала четвертой в истории с подобным достижением. Предыдущие три – «Челси»-2019/20, «Лидс»-1998/99 и «МЮ»-1995/96.

Испания

«Барселона» на характере перетоптала «Эльче»

Ферран Торрес, «Эльче» – «Барселона» Фото: Getty Images

Каталонцы были хороши в первом тайме матча с 13-й командой Ла Лиги и набрали 1,3 xG за 45 минут (лучший показатель «сине-гранатовых» в сезоне). Но на перерыв «Барселона» ушла проигравшей – после привоза Педри мяч в сетку закинул полузащитник «Эльче» Фидель.

Камбэк гостей стартовал на 61-й – Феррану Торресу оставалось лишь подставить ногу под передачу Альбы. А Ферран Торрес нанес во втором тайме шесть ударов по воротам, набрал 1,9 xG и забил только однажды. Испанец ни разу в карьере не бил по воротам так часто.

В концовке Мемфис попал в руку сопернику в штрафной площади и сам же реализовал решающий пенальти ударом под перекладину. Наш старый знакомый из «Эльче» Эсекиэль Понсе вышел на 65-й минуте, в на 67-й получил предупреждение. «Барселона» победила со счетом 2:1 и спешит за «Севильей». От второго места каталонцев отделяет лишь четыре очка по потерянным.

А еще:

Жорди Альба сделал за «Барсу» уже 55 ассистов – это лучший показатель среди защитников топ-лиг за этот период. Ближайший преследователь – Эндрю Робертсон с 48 голевыми.

Феликс прихлопнул «Бетис» двумя голами

Жоау Феликс, «Атлетико» (Мадрид) Фото: Getty Images

Уже на второй минуте Анхель Корреа из «Атлетико» соорудил гол для Жоау Феликса. В добавленное к первой половине время пришел ответный гол «Бетиса». Эррера ошибся у штрафной, его настиг Сабали, передал мяч Тельо, а тот прошил ближнюю девятку ворот Облака издалека – 1:1 после 45 минут игры.

«Бетис» никогда не побеждал «Атлетико» в Ла Лиге, если пропускал первым. Не победил и в этот раз. На 61-й минуте Феликс в том же стиле сделал дубль после паса от Льоренте. А за 10 минут до конца результативным ударом отметился и вышедший на замену Лемар – Гризманн проявил индивидуальную технику и придумал гол для соотечественника. Соперники соседствуют в турнирной таблице: «Атлетико» на четвертой строчке, «Бетис» – на пятой.

А еще:

Гол Жоау Феликса стал самым быстрым (1:14) для «Атлетико» с июля 2020-го. Тогда Мората на 53-й секунде открыл счет в игре с «Сельтой».

«Бетис» больше всех в топ-5 лигах забивает из-за пределов штрафной площади – в этом сезоне у них 17 банок дальними ударами. У «Реала», «Ливерпуля», «Сити» и «ПСЖ» по 13.

А еще в Испании:

«Сельта» и «Мальорка» устроили результативную перестрелку с двумя удалениями. Яго Аспас принес победу «Виго» ударом с пенальти на 96-й минуте. С момента возвращения испанца в «Сельту» только Пабло Сарабия набрал больше игр, в которых и забивал, и делал ассист (16), чем Яго (13).

Италия

Жиру отшлепал «Наполи» и вернул «Милан» на первое место

Оливье Жиру, «Милан» Фото: Getty Images

«Милан» на выезде минимально переиграл «Наполи» и стал лидером чемпионата. Оливье Жиру на 49-й минуте забил восьмую банку в Серии А-2021/22. Француз успешно сыграл у ворот неаполитанцев и вонзил мяч в сетку. Этот гол стал первым выездным голом нападающего в топ-5 лигах с декабря 2020-го. Тогда Жиру забил «Вулвз» за «Челси». Кроме того, французский форвард стал лишь третьим игроком в этом сезоне Серии А, забившим «Интеру» и «Наполи». Еще двое – Руслан Малиновский и Джанлука Скамакка.

«Наполи» теперь отстает от первого места на три очка. «Интер» позади на два балла, но потенциально может стать первым – у них игра в запасе.

А еще в Италии:

«Ювентус» одержал минимальную победу над «Специей» в Серии А. Единственный мяч на 21-й минуте закатил Альваро Мората после ассиста Мануэля Локателли. Душан Влахович впервые за 26 матчей в чемпионате Италии не нанес ни одного удара по воротам. «Юве» – четвертый в Серии А. Впереди плотной стеной выстроились «Милан», «Наполи» и «Интер».

«Сассуоло» прошелся по «Венеции» – 4:1. Берарди сделал дубль, Распадори забил уже в самом начале встречи, став вторым игроком с восьмью выездными голами в этом сезоне, родившемся после 2000 года. Первым был Винисиус.

А еще во Франции:

«Марсель» в домашнем матче потерял вторую строчку в Лиге 1. Гол «Монако» в первом тайме не засчитали из-за офсайда, а по правилам забил уже Желсон Мартинш на 59-й минуте. «Марсель» – третий в чемпионате с 47 очками, у идущего восьмым «Монако» 41 балл. Александр Головин вышел на замену на 85-й минуте, но коснулся мяча лишь четыре раза.

«Лилль» развалил «Клермон» на выезде – 4:0. Действующие чемпионы победили с разницей в четыре мяча впервые с ноября 2020 года. Ренату Саншеш впервые в карьере сделал ассистентский дубль в Лиге 1 и во Франции уступает по голевым передачам только самому Лионелю Месси.

«Ренн» с разницей в два мяча дома разобрал «Анже». Лаборде оформил 1+1. «Ренн» выиграл 71% домашних матчей в этом розыгрыше Лиги 1. Это лучший показатель команды с сезона-1965/66 (79%).

А еще в Германии:

«Хоффенхайм» в гостях минимально переиграл «Кельн». Единственный мяч на 61-й минуте встречи вколотил Пош, выше всех выпрыгнув в штрафной. «Хоффенхайм» держится в четверке Бундеслиги – у команды 43 очка в 25 матчах и отставание от «Байера» на два балла. «Кельн» восьмой с 36 очками в чемпионате.

А еще в Европе:

Федор Чалов, «Лугано» – «Базель» (фото: твиттер «Базеля») Фото: Twitter

Федя Чалов снова забил за «Базель». На 9-й минуте матча с «Лугано» русский форвард всадил мяч под перекладину и не оставил шансов голкиперу. «Базель» идет третьим в чемпионате Швейцарии, а у Феди четыре результативных действия в шести играх за новую команду.

Чемпионат Швейцарии Чалов вонзил дубль и спас почти безнадежный матч «Базеля» 04/03/2022 В 04:22