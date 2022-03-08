Европейская Суперлига – главный кошмар УЕФА в последний год. Взбунтовавшиеся от упавших доходов топ-клубы весной 2021-го взорвались новостью о создании объединенного турнира, который не попадет под контроль европейского союза. Для УЕФА это означало крах: лучшие клубы вышли бы из-под власти организации, из-за чего она лишилась бы огромных финансов. Сначала союз подавил бунт, но топ-клубы и главный вдохновитель Суперлиги Андреа Аньелли продолжили работу над созданием турнира.

В апреле УЕФА задушил Суперлигу, пригрозив клубам отстранением от национальных чемпионатов и еврокубков. После этого те один за другим выписались из списка революционеров. Остались только главные энтузиасты – «Ювентус», «Реал» и «Барселона». Они продолжили борьбу с боссами еврофутбола и обратились в суд. Причем формально вышедшие клубы остались акционерами Суперлиги – лишь немного отошли в тень, оставив спор более влиятельным командам.

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Аньелли выступил на саммите Financial Times, где заявил, что европейскому футболу нужны срочные и основательные реформы, ведь весной впервые в истории не один или два клуба выступили с открытой претензией, а сразу 12. «Это коллективная работа 12 команд. Они заключили 150-страничный контракт, который до сих пор связывает 11 из 12 клубов», – объяснил итальянец.

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Флорентино Перес и Андреа Аньелли Фото: Getty Images

Однако проект Суперлиги 2.0, по словам Аньелли, тоже нуждается в доработке. Бунтовщики больше не собираются полностью отрываться от существующей системы, но все равно требуют изменений для гармоничного встраивания. Участники уже набросали предварительный вариант, который показали на официальном сайте предполагаемого турнира.

Суперлига будет состоять из 20 клубов: 15 учредителей и пяти победителей квалификации. Команды разделятся на две группы по 10 участников, каждая команда будет играть дома/на выезде и дарить драйв болельщикам по всей Европе. Что-то похожее было в старой версии баскетбольной Евролиги: команды соревнуются в двух больших группах, а потом выходят в плей-офф. В футбольной Суперлиге туда попадут восемь команд.

Важной частью изменений турнира стали даты проведения игр. Боссы решили, что лучше отыгрывать матчи в середине недели: так команды продолжат выступать в национальных лигах, а УЕФА потеряет топовых участников еврокубков. Суперлига на взбесит болельщиков, которые тоже бомбили из-за турнира, ведь уход из чемпионатов – отсечение древних традиций. Матчи в мидуик – увесистый щелчок по УЕФА: таким решением Суперлига сильно навредит главному конкуренту и противнику, ведь матчи будут проходить в одно время с евротурнирами.

La Gazzetta dello Sport выдала другой инсайд, будто в Суперлиге планируются два дивизиона по 20 команд, которые будут подниматься и понижаться в классе. Аргументом в пользу такой системы послужила критика изначального формата турнира, который казался закрытым клубом для избранных. Однако участие 40 команд – экономически не так выгодно. Большое количество матчей вызовет насыщение революционным турниром, который заявили как соревнование лучших из лучших. Среди 40 участников точно будут не только мировые гиганты.

Будущее Суперлиги решает уже не УЕФА, а Европейский суд. Туда «Реал», «Барса» и «Ювентус» обратились осенью 2021-го после того как Коммерческий суд Мадрида постановил, что клубы по отношению к УЕФА ничего не нарушили. Союз попытался надавить на судью и добиться его отстранения, но нарвался на штраф и обязанность выплатить процессуальные издержки. Европейский суд решит, является ли деятельность УЕФА монопольной. Если да, то Суперлига откроется.

Флорентино Перес Фото: Getty Images

«Суды защитили Суперлигу, обязав УЕФА отменить их дисциплинарные процессы, – сказал президент «Реала» Флорентино Перес. – Испанское правосудие передало дело в европейские суды, которые вынесут обязательное решение о монополии УЕФА. Его яростная реакция на простое объявление Суперлиги подтвердила необходимость проекта для восстановления нашей свободы».

Клубы считают, что УЕФА нарушает уставы ФИФА, в подчинении которого находится, и Евросоюза, который не разрешает монопольную деятельность. Блокирование Суперлиги как конкурентного турнира, скорее всего, нарушает антимонопольное законодательство. Создатели турнира даже обратились в суд с вопросом, может ли УЕФА в принципе быть организатором европейского футбола.

Но УЕФА не единственный враг Суперлиги. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас излился желчью после заявлений Аньелли о продолжении работы над созданием турнира и разочаровался во всех клубах, которые в этом замешаны. Тебас уже давно воюет с «Реалом» и «Барселоной», поэтому решение суда по Суперлиге ударит и по его позициям в испанском футболе.

«Неделю назад в доме Аньелли встречались представители трех команд. Они нажили врагов в УЕФА, чей рост идет вразрез с их моделью. Они могут говорить что хотят, но работают над Суперлигой. Каждый раз, когда читаю об этом, я злюсь идумаю, что они очень много лгут. Они настаивают на том, что не повлияют на национальные лиги. Мы должны быть идиотами, чтобы в это поверить. Все понимаем, что это навредит чемпионатам. Для меня это оскорбление, чувствую себя униженным. Они нанесут огромный вред», – рванул Хавьер.

Хавьер Тебас Фото: Getty Images

Если Суперлига выиграет дело в суде, то сильно расшатает позиции УЕФА. Новый турнир станет заменой Лиге чемпионов и навсегда изменит структуру футбола в Европе. Впрочем, даже эта победа не ознаменует мгновенное создание турнира: пока старт Суперлиги намечен лишь на 2024-2025 год.

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