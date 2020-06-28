ГАИС
    -
    15:30
    28.06.20
    Гамла Уллеви
    IK Brage
      Чемпионат Швеции. 2-й дивизион • Тур 3
      Календарь
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      ГАИС - IK Brage
      Чемпионат Швеции. 2-й дивизион - 28 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Швеции. 2-й дивизион. Следите за матчем ГАИС – IK Brage на Eurosport.ru! 28 июня 2020 года в 15:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Bosko Orovic или Klebèr Saarenpää? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ГАИС и IK Brage и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются ГАИС и IK Brage, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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