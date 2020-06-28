Юнгшиле
    -
    18:30
    28.06.20
    Старке Арвид
    Треллеборг
      Чемпионат Швеции. 2-й дивизион • Тур 3
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Юнгшиле - Треллеборг
      Чемпионат Швеции. 2-й дивизион - 28 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Швеции. 2-й дивизион. Следите за матчем Юнгшиле – Треллеборг на Eurosport.ru! 28 июня 2020 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Юнгшиле и Треллеборг и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Юнгшиле и Треллеборг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет