Пасуш-де-Феррейра
    -
    23:15
    11.03.18
    Стадион Мата Реал
    Порту
      Чемпионат Португалии • Тур 26
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      Пасуш де Феррейра - Порту
      Чемпионат Португалии - 11 марта 2018

      Футбол, Чемпионат Португалии. Следите за матчем Пасуш-де-Феррейра – Порту на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:15 11 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, João Henriques или Сержиу Консейсан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Пасуш-де-Феррейра – Порту? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Пасуш-де-Феррейра и Порту, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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