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Маритиму - Витория Сетубал

Чемпионат Португалии - 11 марта 2018

Футбол, Чемпионат Португалии. Следите за матчем Маритиму – Витория Сетубал на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 11 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Даниэл Рамос или Жозе Коусейру? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Маритиму – Витория Сетубал? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Маритиму и Витория Сетубал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

