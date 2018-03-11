Маритиму
    -
    19:00
    11.03.18
    Стадион душ Баррейруш
    Витория Сетубал
      Чемпионат Португалии • Тур 24
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      Онлайн
      Маритиму - Витория Сетубал
      Чемпионат Португалии - 11 марта 2018

      Футбол, Чемпионат Португалии. Следите за матчем Маритиму – Витория Сетубал на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 11 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Даниэл Рамос или Жозе Коусейру? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Маритиму – Витория Сетубал? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Маритиму и Витория Сетубал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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