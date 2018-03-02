Онлайн

Порту - Спортинг Лиссабон

Чемпионат Португалии - 2 марта 2018

Футбол, Чемпионат Португалии. Следите за матчем Порту – Спортинг Лиссабон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:30 2 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Сержиу Консейсан или Жорже Жезуш? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Порту – Спортинг Лиссабон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Порту и Спортинг Лиссабон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

