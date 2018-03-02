Порту
    -
    23:30
    02.03.18
    Эстадио до Драгао
    Спортинг Лиссабон
      Чемпионат Португалии • Тур 25
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      Порту - Спортинг Лиссабон
      Чемпионат Португалии - 2 марта 2018

      Футбол, Чемпионат Португалии. Следите за матчем Порту – Спортинг Лиссабон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:30 2 марта 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Сержиу Консейсан или Жорже Жезуш? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Порту – Спортинг Лиссабон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Порту и Спортинг Лиссабон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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