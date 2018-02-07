В чемпионате Португалии гол из офсайда не отменили, потому что фанат слишком яростно махал флагом
Даже система VAR не помогла.
В матче 24-го тура чемпионата Португалии между «Авешем» и «Боавиштой» (3:0) один из голов в ворота гостей был забит из офсайда, но арбитр не смог принять правильного решения даже с помощью видеоассистента.
Дело в том, что один из фанатов «Боавишты» размахивал огромным флагом и перекрыл обзор специальной камере видеоассистента.
- «Боавишта» занимает девятое место в чемпионате Португалии, «Авеш» – последнее 18-е.
- Система VAR будет использоваться на чемпионате мира в России.
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