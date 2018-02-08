Рикарду Перейра одним финтом превратил Коэнтрау в пюрешку. На Фабиу больно смотреть
Реинкарнация эпизода, когда Лео Месси уничтожил Джерома Боатенга.
В первом матче полуфинала Кубка Португалии «Порту» обыграл «Спортинг» – 1:0.
Единственный мяч забил Франсиско Соарес. Но один из самых трагичных эпизодов матча случился раньше. В одной из контратак Рикарду Перейра вышел на Фабиу Коэнтрау по флангу. А затем произошло что-то, отчего ноги защитника отказали, и он влепился пузом в газон.
- Ответный матч команды проведут 18 апреля в Лиссабоне.
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