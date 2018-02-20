«Здорово победить на 95-й минуте». «Спортинг» выиграл на 98-й, но солгал в твиттере

В игре 23-го тура чемпионата Португалии «Спортинг» на выезде победил «Тонделу» – 2:1. К матчу было добавлено четыре минуты, но в итоге процесс растянулся аж до 100-й. Гости оформили победный гол на 98-й минуте.

Тем не менее, твиттер «Спортинга» приписал голу Себастьяна Коатеса 95-ю минуту. «Как же здорово победить на 95-й минуте соперника, который делал все возможное, чтобы мы не выиграли», – написали после финального свистка в соцсети «львов».

Болельщики тут же заметили это.

«Спортинг» идет на третьем месте в чемпионате Португалии и имеет на счету 56 очков.

Первое место занимает «Порту» (58 очков), который пока не потерпел ни одного поражения.

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