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«Еще одна черная страница в португальском футболе». «Бенфика» опять показала ненависть к «Порту»
Еще одна глава в вечном привостоянии двух грандов.
«Порту» выиграл у «Эшторила» в перенесенном матче 18-го тура чемпионата Португалии – 3:1.
Игра началась еще в январе, но была остановлена при счете 1:0 в пользу «Эшторила» из-за угрозы разрушения трибуны. Болельщики «Порту» вышли на газон из-за огромной трещины в стене стадиона.
«Еще одна черная страница в истории португальского футбола. Прерванный матч, отсрочка переигровки, замена игроков и скандальный офсайд при первом голе бросают тень на спортивную справедливость», – приводит O Jogo слова из заявления «Бенфики».
- «Порту» идет на первом месте в чемпионате Португалии и имеет на счету 61 очко.
- «Бенфика» занимает вторую строчку и отстает от «Порту» на 5 очков.
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