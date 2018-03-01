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На счет «Эшторила» поступили 730 тысяч евро перед матчем с «Порту». Прокуратура начала расследование

На счет «Эшторила» поступили 730 тысяч евро перед матчем с «Порту». Прокуратура начала расследование
Eurosport

1 час назад

Возможно, в Португалии случился договорняк.

Прокуратура Эшторила расследует обстоятельства матча 18-го тура чемпионата Португалии между местной командой и «Порту», который состоялся 16 января.

Первый тайм «канарейки» выиграли со счетом 1:0, но матч не был доигран по причинам проблем с безопасностью: в перерыве болельщиков эвакуировали из-за трещины в трибуне. Второй тайм доиграли на следующий день, и «Порту» выиграл со счетом 3:1. Сотрудников прокуратуры насторожил тот факт, что за несколько часов до переигровки на счет главного спонсора «Эшторила», компании Traffic, поступило 730 тысяч евро, информирует Tribuna Expresso.

  • У правоохранителей есть факты, что представители «канареек» и «драконов» встречались перед игрой в одном из отелей Лиссабона.
  • После 24-х туров чемпионата Португалии «Порту» идет на первом месте, не проиграв ни одного матча. «Драконы» опережают на 5 очков «Бенфику».

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