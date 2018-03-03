Other Agency
Икер Касильяс потащил в упор от форварда «Спортинга», а потом посмотрел на него, как на ничтожество
Он все еще крут.
В матче 25-го тура чемпионата Португалии «Порту» выиграл у «Спортинга» – 2:1.
Победу для «драконов» спас крутой сэйв Икера Касильяса. Отразив удар Фредди Монтеро, испанец посмотрел на соперника таким презрительным взглядом, что сомнений в победителе матча не осталось.
- «Порту» одержал шестую победу подряд и оторвался от «Спортинга» на 8 очков.
- В чемпионате Португалии-2017/18 «Порту» не потерпел ни одного поражения и идет на первом месте.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте