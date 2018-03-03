Other Agency

Икер Касильяс потащил в упор от форварда «Спортинга», а потом посмотрел на него, как на ничтожество

Касильяс потащил в упор от форварда «Спортинга», а потом посмотрел на него, как на ничтожество
Eurosport

48 мин. назад

Он все еще крут.

В матче 25-го тура чемпионата Португалии «Порту» выиграл у «Спортинга» – 2:1.

Победу для «драконов» спас крутой сэйв Икера Касильяса. Отразив удар Фредди Монтеро, испанец посмотрел на соперника таким презрительным взглядом, что сомнений в победителе матча не осталось.

  • «Порту» одержал шестую победу подряд и оторвался от «Спортинга» на 8 очков.
  • В чемпионате Португалии-2017/18 «Порту» не потерпел ни одного поражения и идет на первом месте.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Португалии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Нэшвилл» ушел с 0:2 от «Эдмонтона» и закрепился на первом месте в Западной конференции

03:20
Популярные видео
Малкин соорудил 2 ассиста, но «Питтсбург» получил немыслимую восьмерочку в ответ
1 165 просмотров23 ч
Как смотреть футбол, если вокруг одни итальянцы. Урок №4: игра
2 446 просмотровВчера в 09:51
А еще вам может понравиться