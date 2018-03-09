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Фабиу Коэнтрау: «В «Реале» я забыл, что такое играть в футбол»
Игрок нашел счастье в «Спортинге».
Защитник «Спортинга» Фабиу Коэнтрау выразил надежду, что он не вернется в «Реал».
«В Мадриде у меня было чувство, что я забыл это ощущение – играть в футбол. Надеюсь, что останусь в «Спортинге» до конца карьеры, так как здесь я снова нашел счастье.
Я всегда буду с уважением относиться к «Реалу». Этот клуб дал мне многое за семь лет», – цитирует Коэнтрау Marca.
- Коэнтрау выступает за «Спортинг» на правах аренды.
- Фабиу провел 18 игр в чемпионате Португалии, забил один гол и оформил два ассиста.
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