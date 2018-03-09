Getty Images

Фабиу Коэнтрау: «В «Реале» я забыл, что такое играть в футбол»

Коэнтрау: «В «Реале» я забыл, что такое играть в футбол»
Eurosport

6 мин. назад

Игрок нашел счастье в «Спортинге».

Защитник «Спортинга» Фабиу Коэнтрау выразил надежду, что он не вернется в «Реал».

«В Мадриде у меня было чувство, что я забыл это ощущение – играть в футбол. Надеюсь, что останусь в «Спортинге» до конца карьеры, так как здесь я снова нашел счастье.

Я всегда буду с уважением относиться к «Реалу». Этот клуб дал мне многое за семь лет», – цитирует Коэнтрау Marca.

  • Коэнтрау выступает за «Спортинг» на правах аренды.
  • Фабиу провел 18 игр в чемпионате Португалии, забил один гол и оформил два ассиста.

Самый спортивный телеграм. Подпишись и будь в теме главных событий

По теме

Чемпионат Португалии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Гонка, в которой Шипулин был быстрым, смелым, ловким и умелым

02:17
Популярные видео
«Зенит», ЦСКА, «Шахтер» и еще 4 самые успешные постсоветские команды в еврокубках
7 764 просмотров15 ч
«Филадельфия» сопротивлялась «Питтсбургу», но Малкин и Кросби зарешали
1 257 просмотров19 ч
А еще вам может понравиться