40-летний тезка Кафу оформил фантастический хет-трик бисиклетой, после прорыва и ударом с 40 метров

40-летний нападающий «Майя Лидадор» Арлинду Гомеш Семеду доказал, что недаром носит то же прозвище, что и легендарный капитан сборной Бразилии Кафу.

В матче региональной лиги против клуба «Кандал» Кафу забил три фантастических гола: бисиклетой, после впечатляющего спринта с обводкой вратаря, и, на сладкое, ударом с 40 метров.

Кафу родился в Португалии, но выступал за сборную Кабо-Верде.

Кафу за карьеру сменил 13 клубов. Он поиграл в клубах из Португалии, Германии и Кипра, включая «Боавишту», «Фрайбург» и «Анортосис».

Знаменитый тезка кабовердийца сменил куда меньше клубов, но зато стал двукратным чемпионом мира с Бразилией.

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