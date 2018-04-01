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Усэйн Болт так часто гоняет по футбольным клубам, что «Риу Ави» пошутил о его приезде в Португалию
Не самая удачная шутка от португальского клуба.
Клуб высшего дивизиона чемпионата Португалии «Риу Ави» объявил на официальной странице в фейсбуке о том, что Усэйн Болт будет тренироваться с командой.
Знаменитый ямайский легкоатлет рассчитывает попасть в ее состав на сезон-2018/19.
- В последние недели Болт тренировался с «Боруссией». У ямайца и дортмундского клуба общий спонсор – Puma.
- Болт – олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира в беге на короткие дистанции.
- «Риу Ави» занимает пятую строчку в чемпионате Португалии.
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