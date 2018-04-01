Клуб высшего дивизиона чемпионата Португалии «Риу Ави» объявил на официальной странице в фейсбуке о том, что Усэйн Болт будет тренироваться с командой.

Знаменитый ямайский легкоатлет рассчитывает попасть в ее состав на сезон-2018/19.

В последние недели Болт тренировался с «Боруссией». У ямайца и дортмундского клуба общий спонсор – Puma.

Болт – олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира в беге на короткие дистанции.

«Риу Ави» занимает пятую строчку в чемпионате Португалии.

Самый спортивный телеграм