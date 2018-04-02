34-летний дед из «Бенфики» забил больше Месси, Салаха, Кейна и Криша. Жонас идет на «Золотую бутсу»

«Как не быть романтиком в бейсболе?» – говорил персонаж Брэда Питта в лучшем фильме о спорте Moneyball («Человек, который изменил все»). Этот риторический вопрос применим к любому спорту – невероятные истории и судьбы атлетов сами складываются в притчи с простой, но четкой моралью. История нападающего «Бенфики» укладывается в истертый штамп «лучше поздно, чем никогда». Но жизнь каждого человека – это Франкенштейн из уже многократно пережитых кем-то событий. Так что самые банальные вещи в то же время наиболее точные.

В рейтинг «Золотой бутсы» внезапно влез 34-летний нападающий «Бенфики» Жонас. У форварда 49,5 очков – это пятое место: выше Жонаса только Месси, Иммобиле, Левандовский и Салах. Но по забитым мячам они и остальные турбозвезды с километровыми ценниками за плечами бразильца. 33 гола за сезон-2017/18 залетело соперникам «орлов» от деда из «Бенфики» по прозвищу Пистолет.

Жонаса вряд ли узнают далеко за пределами Лиссабона. Возможно, не разглядят и в родной Бразилии. Все потому, что нападающий, тем более бразильский, должен быть ярким фронтменом с набором финтов, эпатирующим празднованием, пристрастием к алкоголю или наркотикам, статусом бабника и новой прической раз в месяц. Ничего от попсовых любимчиков толпы у Жонаса нет.

Смотреть подборки голов Жонаса невероятно уныло. У него всего три сильные стороны: удар, выбор позиции, игра головой. Никаких рывков через полполя, намотанных на бутсы соперников, трюков, ударов ножницами и рабонами. Ощущение, будто смотришь стрим FIFA 2005. Навес, удар, гол. Отскок, тычок, гол. Прострел, подставленная нога, гол. Но именно это нужно футболу как спорту.

Для «Бенфики» Жонас легенда, хотя выступает за «орлов» всего четыре сезона. В 2014-м, когда ему уже было за 30, «Валенсия» отпустила бразильца бесплатно. Через две недели он подписал контракт с лиссабонцами. С тех пор ветеран, который не пригодился скатывающимся на дно «летучим мышам», сыграл 110 матчей и забил 90 мячей. И в таких объемах он отгружал голы всю карьеру.

34 года для нападающего – солидный возраст. Игроки уже наедаются футболом, надевают пиджак и бредут на футбольные ток-шоу. Но путь Жонаса в футболе начался с таким опозданием, что он, наверное, будет играть до сорока. Нападающий запустил карьеру лишь в 20 лет .

В 2005 году студент Жонас Гонсалвеш Оливейра во всю учился на фармаколога и задумывался о том, в какой сетевой аптеке лучше работать. Но один просмотр в местном клубе изменил его жизнь. Менеджер «Гуарани» доверился таланту игрока без профессиональной школы и выпустил на поле. В первом же сезоне Жонас забил 12 мячей и стал лучшим бомбардиром клуба и на 4 гола отстал от лучшего киллера бразильской Серии В.

Нападающего быстро перехватил «Сантос», но порванные кресты и недоверие тренера привели к тому, что за два года Жонас сыграл всего в 20 матчах – по 15-20 минут в каждом. Но все равно забил 12 раз. Пафосный «Сантос» решил, что самоучка им не нужен, и за 400 тысяч евро продал нападающего «Гремио».

«Мушкетеры» поверили в Жонаса, и тот отплатил им тучей одинаковых, скучных и незапоминающихся голов, которые приносили победы. С «Гремио» Жонас выиграл Лигу Гаушу в 2010-м, а сам стал лучшим бомбардиром. Он установил рекорд «мушкетеров» по голам за один сезон (23). Глянцевый красавчик Неймар тогда забил на шесть меньше. Спустя восемь лет нападающий «ПСЖ» отстает на 13 голов. По мячам за «Гремио» (75) Жонас занимает пятое место и опережает Роналдиньо (68) и легендарного Эдера (66).

Фееричный сезон привел 27-летнего Жонаса в Европу и подарил вызов в сборную Бразилии. У «пентакампеонов» страйкер не закрепился, зато в «Валенсии» пылил четыре сезона и забивал в каждом третьем матче из 156.

Пока все говорили о борьбе Месси и Роналду, Жонас выходил на поле и чеканил голы. В то время, как гости ток-шоу всех стран спорили о прическе Погба, Жонас добивал отбитое и ловил отскоки. Пока ботаны и гики высчитывали, как изменяется xG Харри Кейна и Неймара, орел из «Бенфики» летал и забивал. В 20 Жонас сомневался, что предпочесть – перспективную карьеру в фармацевтике или третьесортный футбольный клуб. 14 лет спустя лучший бомбардир Европы вряд ли жалеет о выборе.

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