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Бисиклета из португальского подземелья, которую ты пересмотришь трижды. Или даже больше
Шикарное исполнение.
В матче 32-го тура португальской Сегунды «Насьональ» выиграл у «Академики» – 1:0.
Единственный гол в матче забил форвард из Кабо-Верде Рикарду Гомеш – и сделал это в стиле, который теперь называют «стилем Криштиану Роналду».
- Гомеш в 30 матчах Сегунды-2017/18 забил 18 мячей и оформил 3 голевые передачи.
- «Насьональ» лидирует в турнирной таблице с 59 очками, «Академика» – шестая с 51 баллом.
- В чемпионате участвуют 20 команд.
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