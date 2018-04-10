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Бисиклета из португальского подземелья, которую ты пересмотришь трижды. Или даже больше

Бисиклета из португальского подземелья, которую ты пересмотришь трижды. Или даже больше
Eurosport

10/04/2018 в 01:04

Шикарное исполнение.

В матче 32-го тура португальской Сегунды «Насьональ» выиграл у «Академики» – 1:0.

Единственный гол в матче забил форвард из Кабо-Верде Рикарду Гомеш – и сделал это в стиле, который теперь называют «стилем Криштиану Роналду».

  • Гомеш в 30 матчах Сегунды-2017/18 забил 18 мячей и оформил 3 голевые передачи.
  • «Насьональ» лидирует в турнирной таблице с 59 очками, «Академика» – шестая с 51 баллом.
  • В чемпионате участвуют 20 команд.

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