Бас Дост, Вильям Карвалью, Желсон Мартинш и Бруну Фернандеш присоединились к Рую Патрисиу и Даниэлу Поденсе в перечне игроков, которые покинули лиссабонский «Спортинг».

В прошлом месяце на базу «Спортинга» было совершено вооруженное нападение, в ходе которого пострадали несколько игроков, в том числе Дост, получивший рассечение головы. Португальская пресса предположила, что за это событие ответственен президент клуба Бруну де Карвалью.

Футболисты не стали медлить и в одностороннем порядке разорвали контракты со «Спортингом». К Досту, Карвалью, Мартиншу, Фернандешу, Патрисиу и Поденсе могут присоединиться Родриго Батталья, Маркос Акунья и Жереми Матье.

Португальская команда уже подешевела на 135 млн евро.

В сезоне-2017/18 «Спортинг» занял третье место в чемпионате Португалии и проиграл «Авешу» в финале Кубка (1:2).

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