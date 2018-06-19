Синиша Михайлович возглавил «Спортинг»
Пришел спасать разваливающийся клуб.
Сербский специалист Синиша Михайлович стал главным тренером португальского «Спортинга».
Об этом 18-кратный чемпион Португалии сообщил на официальной страничке в твиттере. Михайлович подписал контракт на 2 года.
Ранее из «Спортинга» ушли главный тренер Жорже Жезуш и 5 игроков стартового состава.
- В мае на базу команды было совершено нападение, в ходе которого пострадали несколько футболистов.
- В сезоне-2017/18 «Спортинг» занял третье место в чемпионате Португалии и не квалифицировался в Лигу чемпионов.
- Михайлович по ходу сезона-2017/18 был уволен из «Торино».
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