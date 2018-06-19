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Синиша Михайлович возглавил «Спортинг»

Михайлович возглавил «Спортинг»
Eurosport

42 мин. назад

Пришел спасать разваливающийся клуб.

Сербский специалист Синиша Михайлович стал главным тренером португальского «Спортинга».

Об этом 18-кратный чемпион Португалии сообщил на официальной страничке в твиттере. Михайлович подписал контракт на 2 года.

Ранее из «Спортинга» ушли главный тренер Жорже Жезуш и 5 игроков стартового состава.

  • В мае на базу команды было совершено нападение, в ходе которого пострадали несколько футболистов.
  • В сезоне-2017/18 «Спортинг» занял третье место в чемпионате Португалии и не квалифицировался в Лигу чемпионов.
  • Михайлович по ходу сезона-2017/18 был уволен из «Торино».

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