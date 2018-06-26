Record: «Спортинг» уволит главного тренера Синишу Михайловича спустя 8 дней после назначения
Португальский цирк.
Главный тренер «Спортинга» Синиша Михайлович покинет клуб, проработав в нем 8 дней. Его приглашением в Лиссабон занимался бывший президент клуба Бруну де Карвалью, уже покинувший «Спортинг».
Новое же руководство отправит серба с отставку, не заплатив ему неустойку. В контракте был прописан пункт, по которому тренер может быть уволен до истечения 15-дневного срока. сообщает Record.
- Михайлович подписал с лиссабонским клубом контракт на 3 года с зарплатой в 2 миллиона евро за сезон.
- Несколько футболистов «Спортинга» ранее покинули клуб из-за высказываний президента и нападения на базу клуба.
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