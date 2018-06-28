Getty Images

«Спортинг» уволил Синишу Михайловича спустя 10 дней после назначения и выплатит ему 300 тысяч евро

«Спортинг» уволил Михайловича спустя 10 дней после назначения и выплатит ему 300 тысяч евро
Eurosport

59 мин. назад

Легчайшие 300 тысяч для Синиши.

«Спортинг» объявил об увольнении главного тренера Синиши Михайловича, который пришел в клуб 10 дней назад.

Португальская команда приняла решение расстаться с сербским коучем, так как его назначением занимался покинувший «Спортинг» президент Бруну де Карвалью. Новое руководство клуба вычеркнуло Михайловича из планов на следующий сезон и выплатит ему неустойку в размере 300 тысяч евро.

Об отставке Михайловича сообщил официальный сайт «Спортинга».

  • В мае на базу «Спортинга» было совершено вооруженное нападение, в ходе которого пострадали несколько игроков.
  • По одной из версии, за нападением стоял Де Карвалью, конфликтовавший с футболистами по ходу сезона-2017/18.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат Португалии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Ставки за 300. Верх в матче Англии и Бельгии, Панама потеряется против Туниса

01:15
Популярные видео
XI. Мюллер, Румменигге и еще 9 героев, которые не проиграли бы Мексике
2 665 просмотров16 ч
Ставки за 300. Немцы вынесут Корею, удаление в сечи Сербии и Бразилии
2 268 просмотров26/06 в 19:44
А еще вам может понравиться