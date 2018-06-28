«Спортинг» уволил Синишу Михайловича спустя 10 дней после назначения и выплатит ему 300 тысяч евро

«Спортинг» объявил об увольнении главного тренера Синиши Михайловича, который пришел в клуб 10 дней назад.

Португальская команда приняла решение расстаться с сербским коучем, так как его назначением занимался покинувший «Спортинг» президент Бруну де Карвалью. Новое руководство клуба вычеркнуло Михайловича из планов на следующий сезон и выплатит ему неустойку в размере 300 тысяч евро.

Об отставке Михайловича сообщил официальный сайт «Спортинга».

В мае на базу «Спортинга» было совершено вооруженное нападение, в ходе которого пострадали несколько игроков.

По одной из версии, за нападением стоял Де Карвалью, конфликтовавший с футболистами по ходу сезона-2017/18.

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