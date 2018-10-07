Бенфика
    -
    19:30
    07.10.18
    Эстадио да Луж
    Порту
      Чемпионат Португалии • Тур 7
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      Бенфика - Порту
      Чемпионат Португалии - 7 октября 2018

      Футбол, Чемпионат Португалии. Следите за матчем Бенфика – Порту на Eurosport.ru! 7 октября 2018 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Руй Витория или Сержиу Консейсау? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бенфика и Порту и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Бенфика и Порту, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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