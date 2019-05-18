Порту
    -
    20:30
    18.05.19
    Эстадио до Драгао
    Спортинг Лиссабон
      Чемпионат Португалии • Тур 34
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      Порту - Спортинг Лиссабон
      Чемпионат Португалии - 18 мая 2019

      Футбол, Чемпионат Португалии. Следите за матчем Порту – Спортинг Лиссабон на Eurosport.ru! 18 мая 2019 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сержиу Консейсау или Марсель Кайцер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Порту и Спортинг Лиссабон и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Порту и Спортинг Лиссабон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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