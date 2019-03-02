Порту
    -
    23:30
    02.03.19
    Эстадио до Драгао
    Бенфика
      Чемпионат Португалии • Тур 24
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      Порту - Бенфика
      Чемпионат Португалии - 2 марта 2019

      Футбол, Чемпионат Португалии. Следите за матчем Порту – Бенфика на Eurosport.ru! 2 марта 2019 года в 23:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сержиу Консейсау или Bruno Lage? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Порту и Бенфика и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Порту и Бенфика, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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