Онлайн

Порту - Бенфика

Чемпионат Португалии - 2 марта 2019

Футбол, Чемпионат Португалии. Следите за матчем Порту – Бенфика на Eurosport.ru! 2 марта 2019 года в 23:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Сержиу Консейсау или Bruno Lage? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Порту и Бенфика и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Порту и Бенфика, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

