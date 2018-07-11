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Португальский полузащитник Луиш Нани вернулся в «Спортинг»

Нани вернулся в «Спортинг»
Eurosport

18 ч. назад

Португалец заскучал по родным краям.

Полузащитник сборной Португалии Луиш Нани подписал контракт со «Спортингом». Детали соглашения не раскрываются.

31-летний футболист начал карьеру в лиссабонском клубе в 2003 году и выступал за него до 2007-го. Нани играл в «Спортинге» на правах аренды в сезоне-2014/15.

  • Нани выступал за «Манчестер Юнайтед», «Фенербахче», «Валенсию» и «Лацио».
  • За итальянский клуб в сезоне-2017/18 он провел 18 матчей и забил 3 гола.

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