Португальский полузащитник Луиш Нани вернулся в «Спортинг»

Полузащитник сборной Португалии Луиш Нани подписал контракт со «Спортингом». Детали соглашения не раскрываются.

31-летний футболист начал карьеру в лиссабонском клубе в 2003 году и выступал за него до 2007-го. Нани играл в «Спортинге» на правах аренды в сезоне-2014/15.

Нани выступал за «Манчестер Юнайтед», «Фенербахче», «Валенсию» и «Лацио».

За итальянский клуб в сезоне-2017/18 он провел 18 матчей и забил 3 гола.

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