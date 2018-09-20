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«200€ за двух девочек, 400 – за трех». Хакеры слили переписку «Бенфики» с представителями Примейры

«200€ за двух девочек, 400 – за трех». Хакеры слили переписку «Бенфики» с представителями Примейры
Eurosport

5 ч. назад

Большой скандал из интернета.

Известный португальский хакер Руй Пинту опубликовал переписку экс-юридического советника «Бенфики» Паулу Гонсалвеша и бывшего делегата португальской Примейры Нуну Кабрала.

Гонсалвеш отправил Кабралу по электронной почте фотографии двух девушек и написал: «Бразильянка и подруга – 200 евро. Так долго, насколько захотите. Если трех – то 400 евро».

В другом письме, датированном мартом 2013-го, к президенту «Бенфики» Луишу Фелипе Виейре юрист написал: «В субботу мужчины будут помнить о «Бенфике», так же как и наблюдатель из Лиссабона Карлуш Матуш. Также, кроме тщательной «обработки», попрошу без лишних глаз подарить четвертому арбитру Карлушу Рейшу свитер и книгу с автографом для его отца».

  • 17 сентября Паулу Гонсалвеш покинул «Бенфику» после 12 лет работы в клубе.
  • Виейра возглавляет все спортивное подразделение «орлов» с 2003 года.

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