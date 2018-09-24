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Срывающий крышу сэйв вратаря «Бенфики», который вытащил мяч прямо из девятки

Срывающий крышу сэйв вратаря «Бенфики», который вытащил мяч прямо из девятки
Eurosport

1 час назадОбновлено 36 мин. назад

Даже Джанлуиджи Буффон поставит лойс.

У «Бенфики» все очень плохо за пределами поля, но зато с футболом никаких проблем нет. В пятом туре «орлы» обыграл «Дешпортиву Алвеш» со счетом 2:0 благодаря голам Жоау Фелиша и Франко Серви.

В начале второго тайма, при счете 0:1, гости могли переломить ход игры. «Дешпортиву» заработал штрафной в 22-25 метрах от ворот. Бразильский защитник Родриго идеально пробил прямо в девятку, но кто бы мог подумать, что Одиссеас Влаходимос сотворит такое:

  • После пяти туров «Бенфика» лидирует, опережая на 1 очко «Порту».
  • Против «Бенфики» ведется расследование, всплывают все новые и новые пикантные подробности.

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