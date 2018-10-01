twitter

Полный тезка Нуну Валенте отправил партнеров в экстаз мегаударом внешней стороной стопы

Полный тезка Нуну Валенте отправил партнеров в экстаз мегаударом внешней стороной стопы
Eurosport

1 час назад

Крутой эквалайзер.

Полузащитник «Витории Сетубал» Нуну Валенте сравнял счет в матче чемпионата Португалии против «Витории Гимарайнш» на второй добавленной минуте.

Футболист оказался первым на отскоке после выноса с углового и отправил мяч в сетку крученым ударом внешней стороной стопы.

  • Нет, это не тот Нуну Валенте, который играл за Португалию на Евро-2004 и ЧМ-2006. Тот завязал с футболом в 2009-м.
  • 26-летний тезка в сборную страны пока не вызывался. Он провел первый матч в чемпионате Португалии-2018/19 и сразу же забил.

Добавь огнища в новостную ленту и подпишись на Eurosport.ru в Яндекс.Дзен

По теме

Чемпионат Португалии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Нелепый промах Селби, после которого ему захотелось провалиться под землю

00:54
Популярные видео
Гонщик свалился с байка и чудом не попал под колесо соперника
 559 просмотров18 ч
Сверхэмоциональная развязка фрейма, в котором Селби сначала оказался на коне, а потом под конем
 977 просмотров18 ч
А еще вам может понравиться