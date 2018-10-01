Полный тезка Нуну Валенте отправил партнеров в экстаз мегаударом внешней стороной стопы
Крутой эквалайзер.
Полузащитник «Витории Сетубал» Нуну Валенте сравнял счет в матче чемпионата Португалии против «Витории Гимарайнш» на второй добавленной минуте.
Футболист оказался первым на отскоке после выноса с углового и отправил мяч в сетку крученым ударом внешней стороной стопы.
- Нет, это не тот Нуну Валенте, который играл за Португалию на Евро-2004 и ЧМ-2006. Тот завязал с футболом в 2009-м.
- 26-летний тезка в сборную страны пока не вызывался. Он провел первый матч в чемпионате Португалии-2018/19 и сразу же забил.
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