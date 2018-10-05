«Диджей в здании». Президент, разваливший «Спортинг», сменил профессию

Бывший президент «Спортинга» Бруну де Карвалью нашел местечко повеселее работы в клубе.

Мужчину отправили в отставку в июне 2018 года суровым решением совета директоров – 60% акционеров проголосовали за увольнение.

Бруну заблокировал переход вратаря Руя Патрисиу в «Вулверхэмптон» и спровоцировал разрыв контракта без компенсации, уволил Синишу Михайловича спустя восемь дней после назначения и стал автором многих других противоречивых решений, ставших поводом для ненависти со стороны болельщиков клуба.

И теперь Карвалью выбрал профессию, где наконец не сможет никому сильно навредить, кроме нескольких снобских меломанов. Он стал диджеем, о чем лаконично отчитался в инстаграме: «Диджей в здании!».

Без Бруну де Карвалью «Спортинг» идет на четвертой строчке таблицы чемпионата Португалии.

Мужчина работал в клубе с 2013 года.

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