Eurosport
Экс-президент «Спортинга» выложил фото за диджейской вертушкой и дорожкой чего-то белого
Постигает азы новой профессии.
Выдворенный из «Спортинга» бывший президент Бруну ди Карвалью осваивается в роли диджея.
Покинув клуб, мужчина долго не тосковал и в инстаграме объявил, что планирует сесть за пульт.
«Диджей и его друзья в здании! Вот что такое – зарабатывать на жизнь!» – написал мужчина под последим фото в соцсети. Прямо на вертушке рядом с телефоном Бруну красноречиво красуются некая белая дорожка и скрученная купюра – возможно, источник вдохновения.
- Сейчас «Спортинг» занимает пятую строчку португальской Примейры.
- Тусовщику Карвалью 46 лет.
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