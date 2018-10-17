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Экс-президент «Спортинга» выложил фото за диджейской вертушкой и дорожкой чего-то белого

Экс-президент «Спортинга» выложил фото за диджейской вертушкой и дорожкой чего-то белого
Eurosport

43 мин. назад

Постигает азы новой профессии.

Выдворенный из «Спортинга» бывший президент Бруну ди Карвалью осваивается в роли диджея.

Покинув клуб, мужчина долго не тосковал и в инстаграме объявил, что планирует сесть за пульт.

«Диджей и его друзья в здании! Вот что такое – зарабатывать на жизнь!» – написал мужчина под последим фото в соцсети. Прямо на вертушке рядом с телефоном Бруну красноречиво красуются некая белая дорожка и скрученная купюра – возможно, источник вдохновения.

  • Сейчас «Спортинг» занимает пятую строчку португальской Примейры.
  • Тусовщику Карвалью 46 лет.
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