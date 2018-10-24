Женская команда «Бенфики» выиграла 4 стартовых матча чемпионата с общим счетом 85:0

Женская команда «Бенфики» унижает соперников во втором дивизионе чемпионата Португалии. На старте турнира «орлицы» дважды разгромили соперниц со счетом 28:0.

В заключительной встрече фаворитки расправились с командой «Альмейрим» – забили те самые 28 мячей. Всего в четырех играх «Бенфика» наколотила 85 голов и ни разу не пропустила.

Естественно, «Бенфика» лидирует в турнире с 12 очками.

Основная мужская команда «орлов» также возглавляет свой чемпионат – Примейру.

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