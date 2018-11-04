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Самоубийственный фол защитника «Маритиму», за который он поплатился всего лишь желтой карточкой

Самоубийственный фол защитника «Маритиму», за который он поплатился всего лишь желтой карточкой
Eurosport

19 мин. назад

Жесть из Португалии.

«Порту» без проблем расшиб «Маритиму» – 2:0.

На 25-й минуте бразильский защитник «Маритиму» Лукас Африко совершил воистину фол смертника – локомотивом влетел в полузащитника «Порту» Хесуса Корону. Пересмотрите эпизод внимательнее – футболист прыгнул на соперника с прямой ногой, но, вместо того чтобы влететь бутсой в щиколотку, на полном ходу снес его промежностью. И это всего лишь желтая.

Воспитанника «Маритиму» и экс-футболиста питерского «Зенита» Данни в этом матче удалили.

  • «Порту» возглавляет таблицу чемпионата Португалии, «Маритиму» засел на 13-й строчке.
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