Самоубийственный фол защитника «Маритиму», за который он поплатился всего лишь желтой карточкой

«Порту» без проблем расшиб «Маритиму» – 2:0.

На 25-й минуте бразильский защитник «Маритиму» Лукас Африко совершил воистину фол смертника – локомотивом влетел в полузащитника «Порту» Хесуса Корону. Пересмотрите эпизод внимательнее – футболист прыгнул на соперника с прямой ногой, но, вместо того чтобы влететь бутсой в щиколотку, на полном ходу снес его промежностью. И это всего лишь желтая.

Воспитанника «Маритиму» и экс-футболиста питерского «Зенита» Данни в этом матче удалили.

«Порту» возглавляет таблицу чемпионата Португалии, «Маритиму» засел на 13-й строчке.

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