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Девушки из «Бенфики» снова унижают соперниц. После 6 матчей у них 6 побед и разница мячей 115-0

Девушки из «Бенфики» снова унижают соперниц. После 6 матчей у них 6 побед и разница мячей 115-0
Eurosport

1 час назад

Таких счетов не бывает даже в PES на уровне «Новичок».

Женская команда «Бенфики» продолжает крушить соперниц по второму дивизиону чемпионата Португалии.

В очередном матче девушки из Лиссабона победили со счетом 26:0. Как сообщает Record, теперь на их счету шесть побед подряд с разницей мячей 115-0.

Этих португальских героинь уже можно подпускать к матчам за мужскую команду «Бенфики».

  • «Бенфика» занимает четвертое место в мужском чемпионате Португалии, отставание от лидирующего «Порту» – 4 очка.
  • В прошлом сезоне чемпионский титул забрал «Порту», «Бенфика» стала второй.

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