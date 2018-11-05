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Девушки из «Бенфики» снова унижают соперниц. После 6 матчей у них 6 побед и разница мячей 115-0
Таких счетов не бывает даже в PES на уровне «Новичок».
Женская команда «Бенфики» продолжает крушить соперниц по второму дивизиону чемпионата Португалии.
В очередном матче девушки из Лиссабона победили со счетом 26:0. Как сообщает Record, теперь на их счету шесть побед подряд с разницей мячей 115-0.
Этих португальских героинь уже можно подпускать к матчам за мужскую команду «Бенфики».
- «Бенфика» занимает четвертое место в мужском чемпионате Португалии, отставание от лидирующего «Порту» – 4 очка.
- В прошлом сезоне чемпионский титул забрал «Порту», «Бенфика» стала второй.
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