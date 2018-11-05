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Фабиу Коэнтрау восстал из пепла и выдал иньестоподобный ассист на партнера по «Риу Ави»

Коэнтрау восстал из пепла и выдал иньестоподобный ассист на партнера по «Риу Ави»
Eurosport

6 мин. назад

Напомнил о себе дерзким пасом.

В матче девятого тура чемпионата Португалии встретились «Риу Ави» и «Насьональ».

Счет в игре открыл полузащитник «Риу Ави» Диего Лопес, воспользовавшийся иньестоподобным ассистом Фабиу Коэнтрау.

Фабиу стал игроком «Риу Ави» в конце августа 2018 года, когда расторг контракт с мадридским «Реалом».

  • Фабиу – воспитанник «Риу Ави».
  • После восьми сыгранных туров на счету «Риу Ави» стало 17 очков, на счету «Насьоналя» – 5.

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